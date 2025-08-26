Il mondo FQ

In uno zoo del Messico è nata la tartaruga del fango di Vallarta, la più piccola del mondo

La specie in via di estinzione ha una lunghezza massima di circa 10 centimetri [Video]
Nello zoo messicano di Guadalajara è avvenuto un evento molto raro: la schiusa delle uova di una tartaruga di fango di Vallarta, la più piccola al mondo ed è anche una specie in via di estinzione.

Gli scienziati affermano che si hanno pochissime informazioni su questi esemplari perché sono stati scoperti di recente, ma sappiamo che la loro lunghezza massima registrata è di 10,2 centimetri.

