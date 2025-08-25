Durante Como-Lazio al Sinigaglia il direttore di gara Gianluca Manganiello ha fatto il primo announcement. L'effetto però è stato ambiguo

Per la prima volta nella storia in Serie A un arbitro ha spiegato in diretta allo stadio una decisione presa con il Var. È successo domenica in Como-Lazio è l’effetto è stato imbarazzante: sui social è diventato virale il video del direttore di gara Gianluca Manganiello che annuncia il fuorigioco di Castellanos annullando il gol dell’attaccante biancoceleste.

Tanti tifosi sottolineano come il cosiddetto announcement sia stato inutile ma soprattutto sia stato fatto con un tono inadeguato: “Sembra il duce“, si legge in molti commenti, tra il serio e il faceto. “Abbiamo dichiarato guerra alla Francia?”, scrive qualcun altro. L’effetto è particolarmente straniante.

Durante la partita di Serie A Como-Lazio, vinta dalla squadra di Fabregas per 2 a 0 alla stadio Sinigaglia, è andato in scena il primo announcement nella storia della Serie A. Da quest’anno, infatti, è stata introdotta questa novità nel protocollo Var: l’arbitro annuncia in diretta le decisione presa dopo revisione video, spiegando a tutti i tifosi con la sua voce il motivo della sua scelta. Un tentativo di rendere più trasparente l’uso della tecnologia e di spegnere le polemiche.

Anche se nel caso di Como-Lazio l’annuncio fatta da Manganiello è stato inutile.L’episodio al minuto 64, quando Castellanos viene mandato a rete da Gila con un lancio millimetrico. L’attaccante stoppa il pallone e batte Butez, ma la posizione di partenza è irregolare, per pochi centimetri. Nel caso di un fuorigioco però il Var rileva automaticamente le posizione dei calciatori: l’arbitro non deve quindi rivedere l’azione, ma riceve soltanto la comunicazione di posizione irregolare. Non c’è quindi nessuna “spiegazione” da fornire.

L’annuncio di Manganiello quindi è parso pleonastico, mentre il tono utilizzato ha contribuito a creare un effetto appunto ambiguo. Che ovviamente non è sfuggito ai social.

Il commento positivo dell’ex arbitro Casarin

Anche se c’è chi la pensa diversamente: “In Como-Lazio abbiamo avuto un arbitro bravo come Manganiello, ha diretto la gara in modo omogeneo per tutti i 90 minuti ed è stato il primo che ha spiegato al pubblico la decisione presa dopo la revisione al Var. L’annuncio si è ridotto a una semplice frase, senza interruzioni, ha avuto il merito di togliere dubbi alla persone, informandole precisamente, è stato un inizio interessante. Spero continui così anche per situazioni più complesse”, il commento dell’ex arbitro e designatore Paolo Casarin, ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1.