Ipotesi faccia a faccia tra premier e vicepremier mercoledì alla manifestazione di Comunione e Liberazione. Gli argomenti di cui parlare, d’altronde, sarebbero tanti

Lei arriverà in tarda mattinata per fare un discorso di 40 minuti, lui all’ora di pranzo per concedersi qualche ora tra gli stand e poi intervenire nel pomeriggio alle 17.30. Le agende si incrociano, dunque. E chissà che mercoledì mattina la premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini non decidano di vedersi faccia a faccia a margine del meeting di Comunione e Liberazione di Rimini.

Gli argomenti di cui parlare, d’altronde, sarebbero tanti. In primis, lo scontro diplomatico tra Italia e Francia che si è aperto proprio dopo gli attacchi del vicepremier e leader della Lega al presidente francese Emmanuel Macron sulla sua volontà di mandare i soldati in Ucraina (“Si attacchi al tram”). In secondo luogo anche le regionali con i leader della maggioranza che dovranno vedersi a breve per trovare un accordo sul Veneto: Fratelli d’Italia sarebbe disposta a lasciare la Regione alla Lega a patto che Luca Zaia non corra con una propria lista personale.

Le agende della premier e del suo vice non prevedono ulteriori impegni e l’incontro non viene confermato dagli staff. I due si sentono con frequenza al telefono e non c’è bisogno di un chiarimento di persona, è il senso del ragionamento che viene fatto da diverse fonti. Ma l’incrocio di orari sta destando qualche speculazione – e qualche speranza, per alcuni – su un possibile vertice faccia a faccia all’ora di pranzo nella città romagnola.

Meloni tornerà mercoledì al meeting di Comunione e Liberazione con un intervento previsto per le 12, introdotta dal presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia dei popoli Bernard Scholz. Il discorso della premier, che in questi giorni sta concludendo le sue vacanze in Puglia, dovrebbe durare 40 minuti e concentrarsi su alcune delle priorità del governo nella prossima legge di Bilancio: taglio delle tasse per il ceto medio e misure in sostegno della famiglia. Non si esclude anche un giro tra gli stand del “popolo” del Meeting.

Salvini invece parlerà alle 17.30 a un panel sulle infrastrutture (“Luoghi da costruire e vie per raggiungerli”) ma il suo arrivo alla Fiera di Rimini è previsto con ampio anticipo, intorno alle 13. Proprio in tempo per la fine del discorso della presidente del Consiglio. Nel pomeriggio Salvini con ogni probabilità farà anche un lungo giro tra gli stand del Meeting: ce n’è anche uno del ministero delle Infrastrutture che ha investito 75 mila euro per celebrare il ponte sullo Stretto di Messina. Giovedì poi è previsto un Consiglio dei ministri anche se con provvedimenti amministrativi che richiedono proroghe. Non è detto che Meloni e Salvini possano incontrarsi in quella occasione.