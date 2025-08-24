Un violento temporale con raffiche di vento oltre i 120 chilometri all’ora ha colpito la Romagna nelle prime ore del mattino di domenica, provocando allagamenti, caduta di alberi e danni agli stabilimenti balneari. In particolare, a Milano Marittima, frazione di Cervia (Ravenna) e nota località turistica della riviera, diversi pini sono caduti su auto in sosta, giardini e case, rendendo irraggiungibili intere zone abitate. Decine le richieste di intervento ai Vigili del fuoco: per far fronte alla situazione è stato fatto ricorso ai volontari. I pompieri hanno chiesto alla popolazione di “non attivare droni o oggetti volanti” per non interferire con l’attività dei loro droni in volo per i rilievi. Sui social l’associazione Emilia-Romagna meteo parla di “diverse zone senza elettricità a Riccione” e invita a “informarsi bene sulla situazione della zona scelta” prima di mettersi in viaggio per la riviera romagnola. Sulle spiagge del litorale le immagini mostrano torrette di salvataggio abbattute, pedalò rovesciati e lettini scaraventati a metri di distanza.

“Il temporale delle 4:30, con forte vento e precipitazioni intense, ha provocato l’allagamento di strade e la caduta di alcuni alberi a Milano Marittima. È attivo il monitoraggio del territorio. Si raccomanda la massima attenzione negli spostamenti”, informa il sindaco di Cervia Mattia Missiroli. Danneggiato anche il celebre stabilimento Papeete Beach: “È stata una botta grossa, ha devastato la spiaggia. Ombrelloni rotti, gazebo, tende rotte, è stato molto impegnativo. Abbiamo tutti gli uomini in campo, oggi siamo aperti, stiamo lavorando”, dice all’Ansa il gestore Massimo Casanova, ex europarlamentare della Lega. “Ci vorrebbero adesso quelli che rompono per il caro lettini, che non c’è stato. Ma non servirebbero a niente, sono come i burocrati di Bruxelles”, polemizza.

All’alba 23 persone sono state evacuate da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna a causa di un albero caduto sui binari: sulla ferrovia Rimini-Ferrara la circolazione è sospesa dalle 6 nel tratto tra Rimini e Cesenatico per danni causati dall’alluvione. I treni regionali possono subire variazioni o cancellazioni, mentre per ora è regolare il traffico sulla linea ad alta velocità. Gli interventi richiesti ai Vigili del fuoco nel Riminese sono circa ottanta, con squadre di emergenza arrivate a supporto dal comando di Forlì-Cesena. A Rimini il Comune, con l’assessore alla Protezione civile Yuri Magrini, parla di un “evento molto severo” con 74 millimetri di pioggia; cinque i sottopassaggi allagati, uno con un’auto all’interno. La polizia locale sta monitorando le vie ancora allagate, il deflusso delle acque sta avvenendo in modo regolare, anche perché ha smesso di piovere. Ci sono scantinati allagati e alberi caduti: il coordinamento provinciale ha attivato le squadre di supporto ai vigili del fuoco.

Il temporale ha causato danni anche nel Cesenate, in particolare nei comuni costieri di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli: ci sono stati interventi per piante cadute sulle linee elettriche, sulla sede stradale e su un bungalow in un campeggio a Cesenatico, allagamenti di sottopassi e garage interrati.