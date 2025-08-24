Il mondo FQ

Una gondola si è rovesciata in un canale di Venezia: i turisti cadono in acqua e si arrampicano per uscire

di F. Q.
L'incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 24 agosto e la causa probabilmente è stata un movimento improvviso dei passeggeri, probabilmente per fare una foto, che ha sbilanciato la classica imbarcazione a remi
Una gondola si è rovesciata a Venezia, facendo fare un “bagno” non previsto al gondoliere e ai turisti che erano a bordo. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 24 agosto, e la causa probabilmente è stata un movimento improvviso dei passeggeri che ha sbilanciato la classica imbarcazione a remi. Molti infatti approfittano dei giri in gondola per fare dei selfie o dei video con i cellulari e per ottenere l’inquadratura migliore o lo scatto perfetto si sporgono dalla barca o si spostano improvvisamente.

Fortunatamente l’episodio si è verificato in un canale interno della città lagunare, senza rischi per le persone finite in acqua. I malcapitati hanno dovuto aggrapparsi alle barche ormeggiate o alle grate di alcune finestre dei palazzi a pelo d’acqua per tornare a riva. Il video, ovviamente, è spopolato sui social in pochissimo tempo il giro dei social in breve tempo.

Non è il primo incidente del genere: è successo anche a maggio sul Canal Grande, a pochi metri dal Ponte di Rialto, quando una gondola si è ribaltata facendo fare un tuffo ai passeggeri e al gondoliere. Anche in quell’occasione il dito era stato puntato sui turisti che si erano spostati, sbilanciando l’imbarcazione, per farsi un selfie. Quella volta però la scena si è svolta sotto gli occhi di molti turisti che affollavano la Riva del Carbon, luogo di transito centrale della città d’acqua, ed è stata immortalata anche dalle telecamere della videosorveglianza cittadina.

