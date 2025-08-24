Dopo aver perso l'equilibrio è caduto nel vuoto da un'altezza di circa 15 metri, ma prima di impattare con il suolo ha urtato una tettoia in plastica ondulata che ha attutito la caduta

Un bimbo di un anno e mezzo è caduto da un terrazzo al quinto piano di un condominio alle porte di Mestre (Venezia) e si trova adesso in gravi condizioni all’ospedale pediatrico di Padova. Nella serata di sabato, secondo una prima ricostruzione, il piccolo si è sporto dalle sbarre del balcone, riuscendo a passare tra di esse. Dopo aver perso l’equilibrio è caduto nel vuoto da un’altezza di circa 15 metri, ma prima di impattare con il suolo ha urtato una tettoia in plastica ondulata che ha attutito la caduta.

Quando sono avvenuti i fatti il padre si trovava al lavoro e in casa c’era solo la madre. Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118 che hanno stabilizzato il bambino e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova.