Una ragazza di 17 anni è stata salvata da una violenza sessuale grazie all’attenzione di una passante che ha notato un gesto di richiesta di aiuto e ha fatto sì che intervenissero i carabinieri. E’ accaduto due giorni fa al parco pubblico di Vimodrone, nell’hinterland a est di Milano. Ad essere determinante, stando alla ricostruzione dei carabinieri, il segnale convenzionale internazionale di richiesta di aiuto in caso di pericolo per le donne, il “signal for help“.

La giovane vittima di abusi ha raccontato alle forze dell’ordine di aver conosciuto l’uomo responsabile delle molestie lo stesso giorno. Dopo essere inciampata sulla strada vicino a una fermata del bus tra Cologno e Vimodrone, un trentenne di origine nordafricana incensurato l’ha aiutata ad alzarsi. L’uomo si è mostrato premuroso, offrendosi di accompagnare la minorenne alla stazione ferroviaria dove era diretta. Secondo quanto raccontato agli investigatori poi, durante il tragitto, i due si sarebbero seduti su una panchina del parco. A quel punto, l’uomo ha iniziato a palpeggiare e toccare nelle parti intime la 17enne.

La ragazza, paralizzata dalla paura, ha visto una donna che si avvicinava lungo il vialetto e con la mano ha fatto il segnale d’aiuto, nella speranza che la passante se ne accorgesse: ha appoggiato il pollice nel palmo della mano e lo ha coperto con le altre quattro dita, chiudendole in un pugno. La sconosciuta ha notato la richiesta di aiuto e ha chiamato suo padre che, una volta arrivato, ha chiamato i carabinieri. Il 30enne è fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine ma la ragazza è stata salvata. Nelle ore successive il responsabile è stato rintracciato in un piccolo appartamento condiviso nei palazzoni di Cologno sud e nei suoi confronti è stato disposto ed eseguito un fermo per violenza sessuale. L’uomo, attualmente in carcere in attesa di affrontare l’udienza di convalida del provvedimento restrittivo, si sarebbe dichiarato estraneo all’accusa, sostenendo che la ragazza fosse consenziente.