Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 11:06

Donnarumma, che affetto: i tifosi del Psg lo osannano dopo il match visto in tribuna. E lui si emoziona – Video

di F. Q.
Il portiere è ormai ai margini del progetto e si trovava allo stadio in veste di spettatore. Ma dopo la partita i compagni lo hanno portato a raccogliere l'affetto del pubblico
Donnarumma, che affetto: i tifosi del Psg lo osannano dopo il match visto in tribuna. E lui si emoziona – Video
Icona dei commenti Commenti

I compagni ad acclamarlo e accompagnarlo sotto la curva, i tifosi a cantare. Gianluigi Donnarumma quasi in lacrime, emozionato per il tributo. L’atmosfera al “Parc des Princes” dopo la vittoria del Psg contro l’Angers per 1-0 suggerisce che probabilmente nessuno è d’accordo con la scelta dell’allenatore Luis Enrique e del direttore sportivo Luís Campos di mettere il portiere della nazionale italiana ai margini del progetto per lasciar spazio a Lucas Chevalier. L’ex Lille sarà anche un ottimo portiere, ma dovrà dimostrare tanto prima di prendersi la scena come ha fatto l’ex numero uno del Milan.

Difficilmente Donnarumma dimenticherà la serata di ieri. Pantalone largo e felpa, il 26enne ha vissuto l’esordio casalingo dei suoi in Ligue 1 come uno spettatore. In tribuna. A gioire al gol di Fabián Ruiz, a disperarsi al rigore sbagliato da Démbéle. Ciò che però ha reso speciale la sua nottata è stato il post partita. Sceso in campo in borghese, Hakimi e il capitano Marquinhos su tutti lo hanno invitato a prendersi la scena. Come? Andando sotto la curva, che intanto intonava dei cori per i trofei vinti nella passata stagione ed esaltava Donnarumma. Lui in area a osservare i tifosi, i compagni dietro per non togliergli spazio, Luis Enrique e Campos ancora più indietro a osservare in silenzio.

Il futuro di Donnarumma tra Premier e la suggestione Serie A

Quattro anni ricchi di successi: scudetti, coppe, supercoppe ma soprattutto una Champions League. Quella vinta lo scorso anno con Donnarumma protagonista: contro il Liverpool, contro l’Aston Villa, contro l’Arsenal. In ogni turno c’è stato il suo zampino. Poi la rottura: “Ci serve uno con i piedi buoni”. Accompagnato all’uscita senza scrupoli. Il prossimo anno scadrà il suo contratto, ma il Psg vuole monetizzare. Per questo a oggi il futuro del portiere è sempre più incerto.

La soluzione più immediata porta a Manchester. Il City sembra una delle pochissime squadre a poterselo permettere, ma tratta a oltranza con il calciatore e con il club parigino. Si era parlato anche di Chelsea, ma per ora sono chiacchierate senza offerte ufficiali. E poi c’è la suggestione italiana: nessuna se lo può permettere, ma in tante pensano alla follia di fine mercato. Il ritorno a casa, però, oggi sembra Fantacalcio.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione