“Fonti vicine a Guardiola rivelano che l’allenatore ha dato la disponibilità a diventare ct dell’Italia”

L'indiscrezione pubblicata dall'agenzia di stampa LaPresse dopo che il tecnico ha comunicato l'addio al Manchester City: l'unico ostacolo sarebbe al momento la Figc, in attesa di un presidente

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Nel giorno in cui ha ufficializzato il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep Guardiola guarda già oltre. Secondo quanto riportato da LaPresse da fonti vicine all’allenatore, lo spagnolo si è detto disponibile a discutere un suo possibile incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Un’ipotesi a cui l’ormai ex tecnico del City starebbe guardando con interesse. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo le esperienze da calciatore con le maglie di Roma e Brescia.

L’unico ostacolo alla trattativa in questo momento è rappresentato dalla Figc, in attesa di eleggere il nuovo presidente che si dovrà occupare dell’ingaggio del prossimo ct azzurro. L’attuale presidente dimissionario Gabriele Gravina si occupa infatti delle questioni di ordinaria amministrazione fino alle elezioni del 22 giugno, dove a contendersi la poltrona saranno Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con il primo favorito avendo il sostegno di Serie A, B, calciatori e allenatori che sulla carta valgono già il 54% dei voti. Al momento, dopo le dimissioni dell’ex ct Gattuso e di parte dello staff tecnico, la Nazionale è nelle mani del tecnico dell’Under 21 Silvio Baldini che la guiderà nelle prossime due amichevoli con Grecia e Lussemburgo, dove ha già annunciato di voler convocare quasi esclusivamente giocatori dell’Under 21.

Intanto “Guardiola continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di Ambasciatore Globale. In questo ruolo, fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo e lavorerà a progetti e collaborazioni specifici”, ha spiegato il Manchester City nel comunicato d’addio. Sembra un ruolo alla Klopp (il tedesco lo fa per il gruppo Red Bull), che sembra chiudere le porte a un suo futuro su un’altra panchina.