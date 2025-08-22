Flamingo, il missile ucraino che può colpire obiettivi russi a 3.000 chilometri di distanza
Il canale Telegram Russian Arms, al contrario dell’agenzia di Stato Tass che ne ha sminuito l’importanza, ritiene che rappresenti una “enorme minaccia” per gli impianti industriali nel cuore del Paese, sino a mettere in pericolo Ekaterinmburg, nella regione degli Urali, o Arkhangelsk, sulla costa del Mar Bianco.
L’oggetto di tanto allarme è il missile Flamingo di produzione ucraina. A mostrarlo in una foto è stato Efrem Lukatsky, un fotoreporter che il 14 agosto ha messo nero su bianco l’esistenza di una nuova arma in dotazione a Kiev. Stavolta, non si tratta di forniture occidentali, ma di produzione propria. Il nome deriva dal fatto che i primi modelli avevano la punta di colore rosa, da qui il nome di “Fenicottero”. Iryna Terekh, amministratrice delegata e direttrice tecnica della Fire Point, l’azienda che produce i Flamingo, ha raccontato al media Politico: “I nostri primi missili erano rosa; hanno superato tutti i test in rosa, ma poi abbiamo dovuto cambiare colore per via dei requisiti di mimetizzazione militare. Ma la donna responsabile della produzione è ancora lì. Non c’è bisogno di un nome spaventoso per un missile che può volare per 3.000 chilometri”. Tereck ha detto che l’obiettivo è giungere a una produzione di 200 pezzi al mese.
Avere una industria bellica efficiente è una delle necessità del presidente Zelensky, visto il nuovo corso della Casa Bianca e le difficoltà di forniture da parte dell’Europa. Lo scorso aprile, il leader ucraino ha affermato che il 40% delle armi di prima linea e il 90% dei droni erano stati prodotti a livello nazionale.
In giugno, i media ucraini avevano dato notizia che il missile a corto raggio Sapsan aveva completato i test ed era entrato nella fase di produzione seriale. Proprio un anno fa veniva annunciato il Palianitsya, un drone da combattimento che poi è stato utilizzato per raggiungere obiettivi russi sino a 500 chilometri dal confine. Tornando al Flamingo, il media Defense Express ritiene che non si tratti di una novità vera e propria, ma giunge alla conclusione, dopo aver confrontato le caratteristiche tecniche, che siano in parte le stesse del missile FP5 del Milanion Group, forte di una gittata che è il doppio di quella di un Tomahawk Block V americano (1.600 chilometri).
Il modello FP5 era stato presentato lo scorso febbraio alla fiera IDEX-2025, negli Emirati Arabi Uniti. In quell’occasione Milanion Group fece sapere di essere in grado di poter produrre oltre 50 missili al mese, dotandoli di guida inerziale – come gli Iskander russi – e di un sistema di navigazione satellitare resistente alla guerra elettronica. Caratteristiche molto apprezzate dall’esercito ucraino perchè già utilizzate con i droni FP1; gli stessi che il 7 luglio hanno bucato le difese russe colpendo lo stabilimento militare di Krasnozavodsk, a soli 70 chilometri da Mosca.