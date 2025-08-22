L’annuncio israeliano dell’invasione della città di Gaza (non è chiaro perché dovremmo chiamarla “Gaza city”) rappresenta il punto di non ritorno nell’operazione che Tel Aviv ha avviato dopo il 7 ottobre. Non è in quel giorno, tuttavia, che è iniziata l’occupazione dei Territori palestinesi, né la resistenza palestinese o la persecuzione quotidiana dei palestinesi.

Non il 7 ottobre 2023 sono iniziate le operazioni militari contro la Striscia (tra le più feroci quelle del 2009 e del 2014), per non parlare dell’embargo o della sua muratura attraverso barriere quasi sempre impenetrabili. Non dal 7 ottobre Israele ha reso scientemente la Striscia di Gaza il luogo più infernale della terra.

Dovrebbe essere chiaro anche ai più ingenui, e a tutti gli intellettualmente onesti, che continuare a individuare un nesso tra il 7 ottobre e quanto sta avvenendo, come fa Giorgia Meloni nelle sue recenti dichiarazioni, è malafede. Su questa malafede Israele conta per continuare impunemente a uccidere. Eliminare fisicamente almeno 60.000 persone in meno di due anni in presunta risposta a scontri che hanno provocato meno di duemila vittime significa perseguire un piano. Il 7 ottobre è lo scudo retorico utilizzato per realizzarlo annientando le organizzazioni politiche palestinesi, il tessuto sociale palestinese e la stessa vita e presenza fisica dei palestinesi nella Striscia.

Quanto avviene in Cisgiordania conferma questa circostanza. Il governo di Tel Aviv procede con l’insediamento di colonie in modo da spezzare ulteriormente la continuità territoriale della Palestina ed accelera l’espulsione dei palestinesi da Gerusalemme. Continua a tenere il Libano sotto la minaccia dei bombardamenti, cercando di influenzare la sua politica interna, e strumentalizza alcune fazioni politiche all’interno della comunità drusa in Siria (per fortuna minoritarie, sebbene gli attacchi settari del governo di Damasco facciano il gioco di Netanyahu). Mentre annienta migliaia di nostri simili e una città che esiste da almeno 3.500 anni, estende la sua opera di colonizzazione regionale.

Se questo è “diritto alla difesa”, tutto lo è. I sostenitori di Israele lamentano la disapprovazione quasi unanime del progetto e delle istituzioni sioniste nelle società della regione. Tanto la società israeliana quanto quelle europee, tuttavia, faticano a riflettere su quale ne sia il motivo. È semplice immaginarsi che gli abitanti del Medio Oriente siano dei selvaggi, dei mostri o degli idioti, e che non abbiano la sensibilità astratta per la questione ebraica che avremmo invece noi, le popolazioni che hanno scientificamente organizzato e perpetrato lo sterminio degli ebrei e che oggi condonano ampiamente l’ostracismo politico e culturale agli eredi del fascismo.

Non c’è più tempo per questo imbarazzante razzismo. Dobbiamo chiederci cosa stia effettivamente “difendendo” Israele e se quanto Israele “difende” sia qualcosa di compatibile con un futuro decente nel Mediterraneo. Occorre volgersi alle cause sociali, morali e storiche dell’opposizione al progetto sionista di colonialismo d’insediamento e brutale ingegneria demografica, pulizia etnica e apartheid. Quale pace e convivenza potremmo immaginare legittimando un progetto simile? E in quale modo il passato genocidio degli ebrei in Europa dovrebbe imporre di eliminare gradualmente una popolazione non europea dalla faccia della Terra, o anche solo negare i suoi inalienabili diritti umani e politici?

Più sensato sarebbe che si affermasse una soluzione fondata sul rispetto e l’autodeterminazione di tutte le identità presenti nella regione, senza imporre forme di sovranità che si leghino unilateralmente a un’identità specifica.

Ciò che ha luogo in Palestina non è una guerra. Oltre un certo livello di asimmetria tecnologica e militare parlare di guerra è irrealistico. Se le potenze mondiali offrissero alla Palestina il sostegno che hanno offerto all’Ucraina, allora sarebbe una guerra; ma quanto è in atto è un genocidio, e sempre più voci ebraiche e israeliane ne danno triste annuncio.

La decennale giustificazione dei bombardamenti, degli omicidi politici, della sottrazione delle risorse ecologiche e della negazione dei diritti culturali e umani dei palestinesi ha prodotto in Israele una società militarizzata, che appare in gran parte emotivamente anestetizzata, che organizza scioperi generali soltanto per gli ostaggi israeliani, e non per milioni di palestinesi costretti a vivere e morire in condizioni inimmaginabili.

La penetrazione dell’ideologia sionista, che per decenni ha voluto giustificare in via di principio l’ingiustificabile, ha reso molte comunità ebraiche europee sempre più compatte nella negazione di questi crimini e prossime all’estrema destra.

Tanto più merita ammirazione la minoranza di israeliani che ha invece manifestato a Tel Aviv contro la politica della fame adottata da Israele contro i palestinesi; ma non sarà una piccola minoranza a fermare l’ulteriore, annunciata escalation del massacro, nel momento in cui le Nazioni Unite denunciano il crimine ma fingono di non avere la precisa responsabilità di rendere effettivi rimedi e sanzioni, ossia di impedire concretamente a Israele di proseguire in quello che sta facendo.

Ascoltiamo dell’assassinio a sangue freddo di sfollati in fila per gli alimenti (oltre duemila ad oggi); della morte per fame di oltre 200 persone; dell’esecuzione di gruppi di giornalisti; delle molestie in carcere al comandante partigiano palestinese Marwan Barghuthi; delle pressioni sui paesi arabi per la deportazione in massa degli abitanti della Striscia; del rifiuto di una tregua e dell’inizio dell’invasione di terra della città di Gaza.

Ascoltiamo anche le condanne verbali del governo italiano e delle istituzioni europee ma sarebbero ridicole, se non fossero tragiche: Israele agisce con le nostre armi e con le nostre tecnologie. Se il governo italiano conservasse un briciolo di umanità, dovrebbe interrompere immediatamente qualsiasi relazione militare con Tel Aviv.