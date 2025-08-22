Se a compiere gli eccidi non fossero stati gli israeliani, lo stereotipo dell’Olocausto sarebbe scattato automaticamente

S’è molto discusso se Gaza possa classificarsi come un genocidio, evidenziandone le somiglianze con la Shoah. Ma inutilmente, e per quattro ragioni. Intanto, per i sionisti la Shoah è unica, incomparabile con qualsiasi altro evento. Poi, contro ogni paragone del genere scatta subito lo scudo discorsivo, come l’ha chiamato un filosofo israeliano: la replica automatica di anti-semitismo.

Ancora, il genocidio è un delitto, per il quale occorre provare l’intenzione di commetterlo: probatio diabolica, se mai ce n’è una. Infine, allo stato attuale del diritto internazionale anche un genocidio perfettamente provato resterebbe impunito.

Più che sulle somiglianze fra Gaza e Shoah, allora, bisognerebbe insistere sulle differenze: tre, come vediamo qui. Ma non allo scopo di minimizzare; anzi, le tre differenze denunciate qui aggravano le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

1. La prima differenza, tanto ovvia da passare inosservata, sta nel fatto che, mentre la Shoah non aveva quasi precedenti, Gaza richiama subito alla memoria la stessa Shoah. I sopravvissuti di Auschwitz hanno taciuto per trent’anni anche per questo, perché un orrore del genere era incredibile, improbabile, indicibile: non c’era una casella storica in cui collocarlo. Gaza, invece, ha un precedente ovvio: la stessa Shoah.

Anzi, se a compiere gli eccidi non fossero stati gli israeliani, lo stereotipo dell’Olocausto sarebbe scattato automaticamente: come per il Ruanda (1994) o per Srebrenica (1995). In questo, la Shoah ha davvero cambiato la nostra percezione degli eventi: almeno sino all’oblio digitale, di cui si dirà in conclusione.

2. La seconda differenza fra Shoah e Gaza consiste, brutalmente, nell’impossibilità tecnica del genocidio ebraico, opposta alla possibilità effettiva di un genocidio palestinese. Sterminare tutti gli ebrei, dopo una diaspora bimillenaria, era tecnicamente impossibile: beninteso, a meno di conquistare l’intero pianeta. Questa era la dimensione – folle, ma universale – del progetto genocida di Hitler.

Il genocidio palestinese, invece, è solo una delle tante rese dei conti mediorientali raccontate dal maggiore arabista vivente, Gilles Kepel. Netanyahu può sì minacciare il genocidio dei gazawi, tutti concentrati nella Striscia, o colonizzare ulteriormente la Cisgiordania, ma il suo obiettivo reale è ben più realizzabile: l’espulsione dei palestinesi, la fine dell’utopia dei due Stati, forse la Grande Israele.

Se il vero significato dei vari Accordi di Abramo, firmati da Netanyahu ancora nel 2020 e poi stracciati alla prima occasione, era che gli israeliani dovessero tenersi i palestinesi, dopo Gaza cambia tutto: ora i paesi arabi dovranno collaborare a una deportazione davvero biblica, trasferire oltre un milione di persone in un altrove tipo l’Indonesia.

Comunque, la seconda differenza – la riduzione del conflitto israelo-palestinese a una dimensione locale che conviene a tutti, e soprattutto agli occidentali – spiega il cambiamento dell’opinione occidentale nei confronti di Israele. Non c’entrano le foto di Gaza rasa al suolo; piuttosto, un Occidente che ha sempre percepito Israele come una propria costola, oggi lo avverte come un problema solo mediorientale.

Prima o poi doveva succedere: settant’anni di insediamenti hanno davvero portato Israele a somigliare ai suoi vicini mediorientali, ai quali, come agli stessi palestinesi, è estranea l’idea occidentale di Stato. Mutamento che la dice lunga sull’ipocrisia dei benpensanti occidentali, sottoscritto compreso, ritualmente favorevoli alla soluzione “due popoli, due Stati”. Soluzione forse ancora concepibile a Oslo nel 1993, nel clima della globalizzazione. Ma oggi, i successori dei negoziatori di allora – il Likud e Hamas, oggi entrambi curiosamente finanziati dagli Emirati del Golfo – non potrebbero essere più lontani da utopie del genere.

Come osserva ancora Kepel, il programma dei fanatici delle due sponde è identico: l’unica differenza è che gli uni vogliono l’applicazione della Bibbia, gli altri del Corano.

3. La terza differenza riguarda le condizioni della comunicazione, rispettivamente ai tempi della Shoah e di Gaza. Nel primo caso, era ancora tecnicamente possibile nascondere i campi di sterminio, appositamente costruiti lontano dalle città tedesche: al punto che gli Alleati e la stessa Chiesa di Roma hanno poi potuto essere accusati di complicità, per aver saputo e non aver parlato. Accusa plausibile, ma che non tiene conto della prima differenza: lo stereotipo della Shoah, prima della Shoah, non c’era.

Oggi, comunque, nascondere Gaza non è più possibile: i palestinesi possono essere sterminati in diretta, sotto l’occhio delle telecamere. Tanto ci sarà sempre chi potrà dire che le immagini sono state manipolate da Hamas, o create con l’intelligenza artificiale.

Il punto geopolitico è ovvio: quando mai ricapiterà una congiuntura internazionale più favorevole per chiudere definitivamente la questione palestinese?

Più interessante e ricco di conseguenze, però, è il punto comunicativo: nel meraviglioso mondo di Trump tutto è ormai possibile, anche olocausti o deportazioni in diretta. L’occupazione israeliana della Striscia permetterà ad arabi e occidentali, terrorizzati dall’eventualità di dover ospitare loro i sopravvissuti, di archiviare la pratica della deportazione. Ad archiviare la Memoria di tutto ciò, poi, penserà l’oblio complice di tutti.

Ma attenzione, l’oblio finirà per inghiottire insieme Gaza e la Shoah: entrambe torneranno indicibili, per tutti e per sempre.