Il giovane è stato violentato da un branco di circa dieci persone nel villaggio di Moulay Abdellah, a pochi chilometri da El Jadida. La violenza è stata confermata in ospedale ed è stata aperta un'inchiesta

Un caso di violenza ha sconvolto il Marocco. Un ragazzino di 14 anni è stato drogato e violentato da un gruppo di persone durante la festa di Moulay Abdellah Amghar, celebrazione che si tiene ogni anno ad agosto nella città costiera di El Jadida. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava lì con un altro ragazzo. Sebbene avesse detto alla madre che sarebbe tornato il giorno dopo, le cose sono andate diversamente. Il 14enne avrebbe infatti conosciuto una comitiva e avrebbe deciso di fermarsi più a lungo del previsto. Lui e l’amico sono poi stati drogati e, mentre l’amico è riuscito ad andarsene, il 14enne è rimasto in balia del branco: fuori casa ormai da tre giorni, è stato violentato dal gruppo, composto da almeno dieci persone, nel villaggio di Moulay Abdellah, a pochi chilometri da El Jadida.

Il giovane, sotto shock, è tornato dalla madre, nella provincia di Youssoufia, in autobus. Dopo averle raccontato l’accaduto, la donna lo ha portato all’ospedale Lala Hasma di Youssoufia dove i medici hanno confermato le violenze. Data la gravità della diagnosi, però, il 14enne è stato trasferito all’ospedale universitario Mohamed VI di Marrakech per ulteriori accertamenti. I giornali locali hanno reso noto che il procuratore generale della corte d’appello di El Jadida ha ordinato la custodia cautelare di un uomo sospettato di essere uno degli stupratori e sarebbero stati identificati anche gli altri membri del branco.

L’Associazione marocchina per i diritti umani (Amdh) ha denunciato questo crimine efferato, sostenendo “la palese inadeguatezza dei meccanismi di protezione dell’infanzia”. “La protezione dell’infanzia non è né un favore né uno slogan popolare, è un obbligo derivante dalle convenzioni internazionali ratificate dal Marocco”, ha detto l’Ong, chiedendo un’indagine rigorosa, sostegno per la vittima e risarcimenti morali e materiali per la famiglia.