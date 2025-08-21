Juve, Rabiot chiama Chiellini per tornare ma Comolli sceglie O’Riley: il punto sul calciomercato bianconero

“Pronto Giorgio, sono Rabiot. Vorrei tornare alla Juventus“. La immaginiamo così la chiamata di Adrien Rabiot a Giorgio Chiellini dopo la rottura con l’Olympique Marsiglia. L’indiscrezione del contatto tra i due ex compagni in bianconero è di Sportitalia, che ha rivelato i retroscena dopo che il francese è stato messo sul mercato. Considerato incedibile a inizio sessione, dopo la durissima lite con Jonathan Rowe (anche lui fuori rosa e vicinissimo al Bologna) Rabiot verrà adesso ceduto.

Ma dopo il passo indietro del Milan di fronte al “No” del Marsiglia qualche mese fa, adesso sarà complicato per il francese trovare una squadra che lo prenda a titolo definitivo negli ultimi giorni di calciomercato. Rabiot sarebbe stato proposto all’Inter, che avrebbe però rifiutato. Adesso il francese in persona ha chiamato Chiellini – suo ex compagno – per sondare un possibile ritorno. Chiellini non ha chiuso le porte, ma non ha nemmeno preso impegni di alcun genere, rimandando tutto a Damien Comolli, che in assenza di un DS si sta occupando del mercato.

Nonostante lo spessore del calciatore, Comolli preferirebbe continuare a insistere per Matt O’Riley, centrocampista del Brighton per il quale però la Juventus non si è ancora mossa ufficialmente. Il ritorno di Rabiot sarebbe sicuramente una soluzione più pratica, vista la sua conoscenza della Serie A e dell’ambiente bianconero. Ma bisognerà capire se ci siano i presupposti economici e tecnici per il via libera all’operazione e soprattutto bisognerà convincere Comolli, che invece va dritto per O’Riley, obiettivo della Juve da diverse settimane. Soprattutto dopo la cessione di Douglas Luiz.

Rabiot contro Rowe, Benatia: “Robe mai viste”

Adrien Rabiot è alla ricerca di una nuova destinazione dopo esser stato messo fuori rosa nei giorni successivi al match perso all’esordio in Ligue 1 contro il Rennes. Il motivo è una lite molto dura con Jonathan Rowe, giocatore offensivo vicinissimo al Bologna dopo esser stato messo ai margini del progetto OM per lo stesso motivo. “Una lite senza precedenti”. Così l’ha definita Mehdi Benatia, attuale direttore sportivo del Marsiglia. “Quello che è successo è grave, troppo grave, ma non andremo in piazza a raccontare tutto. Volevamo dare il tempo ai giocatori di riflettere e scusarsi, ma non è successo. Penso che fin dall’inizio, come sapete, ci sia stata la volontà di preservare lo spogliatoio. E credo che chiunque abbia giocato a calcio o conosca i codici del calcio sappia che si tratta di qualcosa di molto importante”. In Francia raccontano di pugni e violenza inaudita da parte dei due.