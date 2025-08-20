Un anno fa arrivò con grandi proclami per oltre 50 milioni di euro. Oggi Douglas Luiz lascia già la Juventus, dopo solo un anno, pochi acuti, tanti infortuni e prestazioni mai convincenti. Il centrocampista si trasferirà al Nottingham Forest, club di Premier League, l’ultimo campionato in cui è stato davvero felice. Con la maglia dell’Aston Villa, nel 2023/24, segnò 9 gol e fece 5 assist. Adesso lascia la Juventus dopo 27 presenze tra tutte le manifestazioni, senza gol né assist, saltando 18 gare per infortunio.

L’operazione è già conclusa (si attende solo lo scambio di documenti e poi le visite e firme) sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni, che con i bonus possono diventare 32.5 complessivi. Il Nottingham ha pianificato il viaggio del giocatore verso il Regno Unito per oggi, ma solo se i documenti saranno pronti in tempo. Le visite mediche invece dovrebbero essere fissate per giovedì 21 agosto. Per il giocatore un contratto fino al 2030 da 5 milioni a stagione, più eventuali bonus.

Voluto da Thiago Motta, non ha mai trovato spazio e continuità né con la prima guida tecnica, né con Igor Tudor successivamente. A penalizzare decisamente la sua avventura in bianconero sono stati i diversi infortuni avuti nel corso dell’annata appena terminata. Un’operazione che adesso sblocca il mercato della Juventus a centrocampo.

Juve, via Douglas Luiz: si blocca il mercato in entrata

La cessione di Douglas Luiz sblocca il calciomercato della Juventus, che per provare l’ultimo colpo estivo aveva bisogno di almeno una cessione. La società bianconera cerca sicuramente un rinforzo a centrocampo e ha individuato in Matt O’Riley il profilo da regalare a Igor Tudor. Al momento, però, non ci sono ancora state offerte ufficiali al Brighton, che vorrebbe tenerlo in rosa.

Anche per Zhegrova la situazione è ancora in evoluzione. Sul calciatore del Lille c’è il forte interesse del Marsiglia, che però non ha ancora chiuso l’affare. La Juventus si è informata più volte, ma non ha mai deciso di provarci con decisione. C’è anche la suggestione Renato Veiga, che potrebbe rappresentare una soluzione low cost per riempire la casella in difesa. Le alternative sono diverse, ma una cosa è certa: con la cessione di Douglas Luiz si (ri)sblocca il mercato bianconero.