Evidentemente il ruolo di direttore della Football Strategy, qualsiasi cosa voglia dire, non era abbastanza. Giorgio Chiellini a sorpresa annuncia di essere diventato uno dei proprietari del Los Angeles Fc, club della Major League Soccer americana. Uno notizia spiazzante, perché da molti addetti ai lavori vicini al mondo Juventus, Chiellini era stato indicato proprio come colui che avrebbe dovuto guidare la nuova rifondazione bianconera, accrescendo man mano competenze e responsabilità. Invece le attenzioni dell’ex capitano della Juve ora si spostano anche negli Stati Uniti, lì dove ha concluso la sua carriera da calciatore.

“Sono orgoglioso di annunciare che da oggi sono ufficialmente uno dei proprietari del LAFC”, scrive Chiellini in un lungo post su Instagram. “Dal primo giorno a Los Angeles mi sono sentito a casa, travolto da un’energia unica, alimentata da persone autentiche, valori condivisi e dal sogno comune di costruire qualcosa di cui andare fieri, dentro e fuori dal campo”, spiega ancora Chiellini, che racconta le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare questa sfida: “Il Lafc ha superato ogni aspettativa: mi ha dato la possibilità di chiudere la mia carriera da giocatore nel migliore dei modi e, subito dopo, di crescere con il mio primo ruolo dirigenziale fuori dal rettangolo di gioco”.

La rabbia dei tifosi Juve contro Chiellini

Chiellini ha dedicato invece poche righe del suo post alla Juventus: “In questa nuova veste da ‘owner’ metterò a disposizione della società tutta la mia esperienza e la mia passione, mantenendo ovviamente il mio ruolo e i miei impegni con la Juventus“. Insomma, alla Continassa per lui non cambierà nulla. Né in negativo, ma nemmeno in positivo. La prospettiva di un maggior potere all’interno del mondo bianconero mal si concilia con l’impegno in un altro club, addirittura da co-proprietario. Infatti molti tifosi bianconeri hanno manifestato i loro dubbi commentando il post di Chiellini: “Come fai a seguire Juve e Los Angeles?”, “Pensare alla JUVE ,grazie”, e ancora “Onestamente non capisco questa mossa adesso. Siamo senza un DS ed in pieno mercato e te pensi ai Los Angeles? Tempismo sotto zero“. Altri tifosi si mostrati propri infuriati: “Via dalla Juventus“, “Già siamo messi male, pure un dirigente con il piede in due scarpe”. “Dimettiti. Grazie”. “La Juve non si vive part time“. Tantissimi i commenti di questo tenori, che esprimono tutta l’amarezza per quello che viene vissuto come un tradimento di una bandiera.