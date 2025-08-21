Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 18:25

Manifestazione a Gaza City per chiedere la fine della guerra: “Basta con le uccisioni di civili” – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Centinaia di persone hanno manifestato a Gaza City [Video]
Icona dei commenti Commenti

I palestinesi manifestano a Gaza City per chiedere la fine della guerra. “Basta con le uccisioni di civili, basta con la distruzione di case, alberi e vite. Facciamo appello a tutte le istituzioni internazionali e alla comunità globale: porre fine a questo massacro di civili palestinesi”, ha affermato un uomo durante la protesta. Il corteo si è svolto alla vigilia dell’ingresso dell’esercito israeliano nella periferia della principale città palestinese.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione