Manifestazione a Gaza City per chiedere la fine della guerra: “Basta con le uccisioni di civili” – Video

I palestinesi manifestano a Gaza City per chiedere la fine della guerra. “Basta con le uccisioni di civili, basta con la distruzione di case, alberi e vite. Facciamo appello a tutte le istituzioni internazionali e alla comunità globale: porre fine a questo massacro di civili palestinesi”, ha affermato un uomo durante la protesta. Il corteo si è svolto alla vigilia dell’ingresso dell’esercito israeliano nella periferia della principale città palestinese.