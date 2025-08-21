Il difensore centrale dei rossoneri si è presentato in conferenza stampa e ha parlato del rapporto con l'allenatore che l'ha lanciato alla Juventus

Giornata di presentazioni in casa Milan, con Koni De Winter e Zachary Athekame che hanno parlato per la prima volta in conferenza stampa da rossoneri. In particolare il difensore ex Genoa è legato a Massimiliano Allegri, che lo fece esordire con la maglia della Juventus e ne ha più volte lodato le qualità tecniche e umane. De Winter, in apertura di conferenza, ha scherzato proprio sull’allenatore rossonero, dichiarando: “Con Allegri ho passato i miei primi momenti tra i professionisti. Fa piacere ritrovarlo. Ruolo? Prima non ero contento perché mi faceva giocare terzino, adesso mi può mettere dove vuole, basta che gioco”, ha dichiarato ridendo.

Poi il focus si è spostato sulla trattativa lampo con il Milan, con De Winter che ha dichiarato: “È stato tutto velocissimo. Stavo con la mia famiglia, mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto dell’interesse del Milan. Quando una squadra così ti chiama è davvero difficile dire di no”. Un affare da 20 milioni di euro più 5 di bonus per i rossoneri, che hanno strappato il difensore alla concorrenza di diversi club di Serie A. Cinque anni di contratto al calciatore e 15% del prezzo di acquisto incassato dal Genoa, finito nelle casse della Juventus.

Chi è Koni De Winter

Difensore centrale 23enne, Koni De Winter è nato ad Anversa in Belgio, nel 2002. Dopo alcuni anni in settori giovanili in Belgio, nel 2018 a 16 anni arriva alla Juventus. Nel 2021/22 si mette in mostra con la maglia della Juventus Next Gen e nello stesso anno fa l’esordio con la Juventus in Champions League. Non gioca però mai in Serie A. L’anno seguente si trasferisce all’Empoli in prestito, dove gioca 14 partite in campionato. Nel 2023 passa al Genoa a titolo definitivo e lì c’è la svolta della sua carriera: in due anni disputa 54 partite, segnando anche 3 gol e mettendosi in mostra per le sue qualità difensive.

Difensore potente fisicamente, è abile a giocare sia come difensore centrale che come terzino, oltre che come braccetto in una difesa a tre; veloce e abile tecnicamente, bravo nell’impostazione del gioco, in passato ha anche fatto il difensore centrale. Pericoloso sulle palle inattive, De Winter ha un ottimo tempismo nel colpire la palla di testa e per questo motivo ha segnato i suoi 3 gol in Serie A tutti su piazzato.