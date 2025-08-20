Il Movimento 5 stelle “mette a disposizione dell’intera coalizione” la candidatura di Pasquale Tridico a governatore della Calabria. Lo ufficializza il leader del partito Giuseppe Conte, in una nota in cui smentisce le “indiscrezioni di stampa” sul fatto che la disponibilità a correre dell’eurodeputato ed ex presidente Inps alle Regionali del 5 e 6 ottobre “sarebbe fittizia“. “Voglio essere chiaro: questo non è il mio personale modo di agire né quello del M5s, che quando siede ai tavoli di coalizione opera in modo lineare e trasparente“, rivendica Conte. Tridico, scrive, è “una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi. Insieme a lui, come già anticipato ai tavoli di coalizione, ci sono le candidature – parimenti autorevoli – di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico“, entrambe deputate calabresi alla seconda legislatura. “Sì, sono disponibile. Se tutte le forze progressiste ci sono, confermo la mia disponibilità a candidarmi per la presidenza della Regione Calabria”, afferma all’Ansa lo stesso Tridico.

Conte sottolinea la necessità di un confronto “con le altre forze di coalizione per scegliere insieme – oltre al programma migliore – anche la candidatura ritenuta più adatta ad interpretarne le necessità di cambiamento”: “Questa”, conclude, “è una grande opportunità per una terra e una comunità spesso trascurate e tutti gli esponenti del M5s hanno ben chiara l’opportunità che si ha oggi di voltare pagina”. Negli ultimi giorni era sembrato che la candidatura di Tridico fosse tramontata in favore di quella di Baldino, meno apprezzata dagli alleati. Ora l’uscita di Conte rimescola le carte: l’eurodeputato è considerato il nome più forte a disposizione del campo largo per sfidare Roberto Occhiuto, il ricandidato governatore uscente del centrodestra, dimessosi per cercare una nuova legittimazione popolare dopo l’indagine a suo carico per corruzione. In campo per ora c’è anche il candidato lanciato da Sinistra italiana, il sindaco di Corigliano Flavio Stasi, che però potrebbe ritirarsi se le chance di vittoria dei progressisti diventassero concrete.