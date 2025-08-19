Il piccolo Osama, 5 anni, è stato dimesso dall’azienda ospedaliera universitaria di Verona. Vi era entrato il 12 giugno in arrivo da Gaza, in grave stato di malnutrizione: pesava 9,2 chilogrammi, oggi circa 14. Dunque ha potuto lasciare il reparto di Oncoematologia pediatrica, insieme alla mamma e al fratellino, accompagnati dalla Croce Bianca nell’abitazione indicata dalla prefettura. Il Fatto Quotidiano aveva pubblicato la sua foto in prima pagina come simbolo della fame crescente nella Striscia di Gaza. Le immagini del piccolo corpo scheletrico furono mostrate anche dall’Unicef. La storia di Osama era stata raccontata tra gli altri da Nbc News e Associated Press. “Fake news”, per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha negato la scarsità di cibo nella Striscia.

“Il bimbo sta bene”, ha comunicato l’azienda ospedaliera veronese, “ed è in grado di assumere bene per via orale sia il cibo in dieta libera sia i farmaci”. Proseguirà la cura da casa: profilassi antibiotica, antifungina e antivirale, necessarie per il riscontro di un deficit immunitario di grado moderato. Verrà seguito ambulatorialmente per gli esami di controllo, verificare l’aumento del peso e per definire meglio la natura del deficit immunitario.

“Le indagini fatte finora – ha dichiarato Simone Cesaro, direttore del reparto di Oncoematologia pediatrica – hanno escluso alcune malattie costituzionali causa di malassorbimento, come la fibrosi cistica e la celiachia. Le indagini genetiche comunque stanno proseguendo. Riteniamo che la sua condizione di deficit immunitario moderato, assieme a infezioni intestinali e alle difficoltà ambientali legate alla guerra, siano state la causa del grave malassorbimento intestinale e della malnutrizione riscontrate al momento del ricovero”. Secondo i medici, le “difficoltà ambientali legate alla guerra” sono tra le cause della grave malnutrizione del bambino.

Il 12 giugno, insieme ad Osama, all’ospedale di Verona è stato ricoverato anche Zafir: 15 mesi di vita e il peso di un neonato o poco più, 4 chili. Il Corriere veneto ha raccolto le storie degli altri gazawi ricoverati nel nosocomio. Zafir è in chirurgia pediatrica con una patologia gastrointestinale, la malattia di Hirschsprung, e prosegue il programma di rinutrizione in attesa di una nuova operazione. Con lui ci sono la madre, il padre e 4 fratelli. Nello stesso reparto, ricoverato circa 7 giorni fa, c’è un 15enne colpito dalle bombe di Israele. L’ipotesi dei medici è una protesi per la gamba e la mano sinistre in parte amputate, oltre a un intervento per ricostruire la parte genitale. Sta meglio anche la bambina di 8 anni ricoverata in neuropsichiatria pediatrica. Ma tutti e 4 hanno problemi legati alla mancanza di cibo.