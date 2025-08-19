Il mondo FQ

Ultimo aggiornamento: 18:16

Trump fa la foto di gruppo con i leader Ue, poi mostra il dipinto dell’attentato di Butler – Video

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Il presidente mostra soddisfatto il dipinto
Il presidente Usa Donald Trump, dopo la foto di gruppo con i leader Ue alla Casa Bianca, ha indicato con il dito il dipinto con l’iconica immagine dell’attentato di Butler: nel ritratto lui fa il gesto con il pugno gridando “Fight, fight, fight”, dopo che un proiettile gli ha sfiorato l’orecchio, ferendolo.

