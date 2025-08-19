Soprusi, schiaffi e violenze nei confronti della madre, perfino quando la donna era ricoverata in ospedale. Per questo un 37enne di Arezzo è stato fermato dalla polizia nell’ospedale Santa Margherita di Cortona, dove la madre 65enne, affetta da gravi patologie invalidanti, era ricoverata. Le indagini sono scattate dopo una serie di ricoveri sospetti in alcune strutture sanitarie dell’Aretino a cui era stata sottoposta la donna.

Quando la vittima è arrivata all’ospedale di Cortona, le forze dell’ordine hanno deciso di mettere la stanza sotto controllo video e audio. Le registrazioni hanno confermato le violenze. In un filmato diffuso dalla polizia, si vede il 37enne avvicinarsi alla madre: la colpisce con un oggetto alla testa, la strattona e le stringe con forza il viso tra le mani. Per questo il 37enne è stato arrestato in flagranza: il 14 agosto, durante una visita, hanno fatto irruzione nella stanza di ospedale dopo aver assistito alle ennesime vessazioni. Il giovane ha tentato la fuga, ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Oltre che per maltrattamenti e lesioni per le violenze sulla madre, dovrà rispondera anche di resistenza a pubblico ufficiale: gli agenti intervenuti hanno dovuto usare le manette perché si opponeva al fermo. Ora si trova in carcere. Per la madre è stato attivato un percorso di tutela: la donna è ora seguita da servizi sociali e personale sanitario specializzato.