“Mio padre oggi è fragile. Io alleno e ripenso alla frase che mi ripete”: Karel Zeman parla delle condizioni dell’ex Lazio e Roma

Il tecnico boemo ha avuto un'ischemia cerebrale a febbraio, il figlio Karel: "Oggi si gode la nipotina"
“L’ictus e le due ischemie lo hanno molto debilitato, ma è in progressivo miglioramento grazie a tanta fisioterapia. Ma ha smesso di fumare”. Karel Zeman – figlio del più noto allenatore ex Lazio e Roma tra le tante – è tornato a parlare del padre. Lo ha fatto al Corriere della Sera, dopo l’ischemia cerebrale di febbraio 2025. “Adesso fa il nonno, si gode mia figlia Gioia, tre anni. La vede spessissimo, anche qui in Sicilia dove stiamo trascorrendo l’estate tra Marsala e Mazara del Vallo, e dice che gli cambia la giornata”, ha spiegato Karel Zeman. E proprio a Mazara del Vallo hanno una foto che ha fatto il giro dei social negli ultimi tempi: “Quella foto lo mostra fragile. Nell’invecchiamento di solito si diventa o duri o sensibili. Lui ora è persino ipersensibile”.

Figlio d’arte, Karel allena tra i dilettanti da diversi anni e nella passata stagione era al Nola, in Eccellenza Campania. “So che ad altre persone ha anche ripetuto: ‘Karel in panchina? È più bravo di me‘. Quando gli ho detto che avrei voluto fare l’allenatore, mi ha risposto così: ‘Nooo. Concorderei su qualunque tua altra scelta, ma io ho lavoro nel calcio e so cosa c’è. Te lo sconsiglio’, ma io avevo già deciso”.

Un cognome pesante, visto che suo padre non è stato tra i più vincenti del calcio italiano ma ha comunque spesso fatto parlare di sé, di un calcio spettacolare votato all’attacco. “Il mio cognome? Sarebbe stato più semplice se avessimo pensato ad un altro tipo di discorso. Carlo Ancelotti ha portato con sé in panchina il figlio già in giovane età. Ovviamente dopo essere stati dieci anni insieme, adesso Davide trova qualsiasi squadra al mondo. Io invece mi son dovuto fare da solo. E mio padre, pur riconoscendo in me un aiuto più che valido, non mi voleva come secondo”. Ma c’è una frase che Zdenek Zeman ripete al figlio Karel nel corso di questi giorni: “M’incoraggia e mi dice: ‘Adesso che io sono fermo, dimostra che sei tu il vero Zeman'”.

