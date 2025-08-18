“Abbiamo visto la morte schiantarsi su di noi, ma siamo stati davvero miracolati”. Vincenzo Sofo, ex eurodeputato di Fratelli d’Italia, ha raccontato così su Instagram l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto lo scorso fine settimana in Calabria, la regione d’origine dei suoi genitori. Con lui c’era anche la moglie, Marion Maréchal, europarlamentare francese e nipote di Marine Le Pen, leader del Rassemblement National.

Sofo e Maréchal sono sposati dal 2021. La donna fino al 2018 era conosciuta col doppio cognome Maréchal-Le Pen, scelto a 18 anni e poi abbandonato quando aveva deciso di fare un passo di lato rispetto alla vita pubblica. Nel 2024, eletta al Parlamento Europeo e nominata vicepresidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei, ha continuato ad utilizzare il solo cognome del patrigno Samuel Maréchal.

A dare notizia dell’incidente la rete televisiva francese Bfmtv, secondo cui i due sarebbero stati tamponati frontalmente da un’altra vettura, che aveva sterzato per evitare un animale sulla carreggiata. Entrambi sono stati portati in ospedale, senza però riportare ferite gravi. “Non preoccupatevi, siamo già al lavoro per rimetterci in piedi presto”, conclude il post di Sofo.