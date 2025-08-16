La ragazza era atterrata a Pisa nella notte tra il 13 e il 14 agosto e le sue condizioni erano apparse subito molto critiche. In tutto sono state portate in Italia circa 120 persone

È morta nemmeno due giorni dopo essere arrivata in Italia. Troppo grave il suo stato di malnutrizione. Si chiamava Marah Abu Zuhri aveva 20anni e faceva parte del gruppo di palestinesi evacuati da Gaza e portati nel nostro Paese per ricevere le cure necessarie. Trattamenti sanitari salvavita impossibili da avere nella Striscia, dove manca tutta: cibo, acqua, medicine e dispositivi medici.

La ragazza è morta nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 agosto. Era atterrata a Pisa nella notte tra il 13 e il 14 agosto a bordo di un C130J dell’Aeronautica militare, partito da Eilat, nel sud di Israele, e giunto allo scalo della 46esima brigata aerea insieme ad altri pazienti palestinesi e ai loro familiari. La giovane era stata portata d’urgenza a Cisanello per ricevere le cure di cui aveva bisogno, ma non ce l’ha fatta. Le condizioni di malnutrizione della giovane erano apparse subito molto critiche e le speranze di salvarle la vita erano ridotte al minimo.

L’operazione di evacuazione sanitaria è stata condotta dal ministero degli Esteri, insieme a quello della Difesa e dell’Interno, e in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità. In tutto sono state portate in Italia da Gaza circa 120 persone, tra le quali 31 bambini gravemente feriti da schegge e bombardamenti e in condizioni di salute molto gravi. Secondo la Farnesina è stata la “più grande operazione di evacuazione sanitaria fra quelle realizzate da gennaio 2024”. Il convoglio umanitario ha incluso tre voli speciali messi a disposizione dall’Aeronautica militare, atterrati a Ciampino, Pisa e Linate.