Lago Bianco, il Comitato contro i lavori di ripristino: “Rimedio peggiore del male”. E promette un nuovo esposto

Per il Lago Bianco, a 2.652 metri di quota, sul passo Gavia, non c’è pace. Per l’area circostante lo specchio d’acqua al centro del Parco Nazionale dello Stelvio prosegue la precarietà, nonostante la rilevanza naturalistica. Precarietà alla quale non hanno posto fine neppure i lavori di ripristino dai danni inferti dalla realizzazione del progetto del Comune di Valfurva e della Società Santa Caterina Impianti spa che prevedeva la captazione di acqua dal Lago Bianco da trasformare in neve artificiale, per alimentare la pista da sci di fondo Valtellina. Lavori di ripristino realizzati ad ottobre 2024.

Lavori “che solo in queste settimane si mostrano nella loro evidenza”, spiega a ilFattoQuotidiano.it Matteo Lanciani, referente del Comitato Salviamo il Lago Bianco. “Il “ripristino” è constato in una semplice copertura di terra e rocce che lasciano l’area del gigantesco scavo totalmente sconnessa”, si legge sulla pagina Facebook del comitato nato nel 2023 in opposizione ai lavori di captazione. Si legge, ancora che “il profilo del terreno è discontinuo, la grossa piramide di terra svetta vicino al lago per coprire l’abominevole cubo di cemento che contiene l’ormai ex cabina di controllo e comando delle pompe”. La descrizione prosegue. “Le tubazioni rimaste interrate proseguono verso valle, lo squarcio anche qui è privo di alcun tipo di rivegetazione, non un filo d’erba è spuntato e le trincee scavate in difformità dal progetto esecutivo autorizzato (oltre i 5 metri di larghezza invece di 1,5) terminano dove le tubazioni, ora coperte da qualche sasso, lasciano intravedere una continua e costante perdita d’acqua che ha generato un torrentello, un estuario artificiale ora veicola le acque del Lago Bianco verso valle erodendo l’habitat”.

Insomma i lavori che avrebbero dovuto sanare una ferita, secondo il Comitato, costituiscono un rimedio peggiore del male. Lavori concordati ad agosto dai rappresentanti del Parco, del Comune di Valfurva, della Regione, delle Associazioni di protezione ambientale dell’Osservatorio del Parco Nazionale dello Stelvio e del Comitato Salviamo il Lago Bianco. Nella Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento di ripristino si propongono alcuni interventi. Che vengono realizzati. In quanto agli inerbimenti, “come indicato dalla Dr. Federica Gironi – si legge nella relazione – si ritiene che la migliore linea di azione sia quella di apportare il minore disturbo possibile e lasciare spazio alla naturale ricolonizzazione vegetale. Non si prevedono quindi inerbimenti”. Decisione contestata da Lanciani: “L’inerbimento andava assolutamente fatto, riutilizzando le zolle di terreno asportate per i lavori. Zolle che naturalmente sarebbero dovute essere messe da parte in previsione di una possibile risistemazione dell’area”. Lanciani promette un nuovo esposto alla Procura di Sondrio. Questa volta contro i lavori di ripristino.