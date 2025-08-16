Il ragazzo accusava il personale di non rispettare l'ordine d'arrivo, ignorando il criterio di gravità delle patologie. L'accusa è violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali

Accusava il personale sanitario del pronto soccorso di non rispettare l’ordine d’arrivo dei pazienti, non considerando che l’accesso viene stabilito invece sulla base della gravità delle patologie. E quando un’infermiere si è avvicinata a lui per calmarlo, l’ha aggredita. È successo la scorsa notte all’interno dell’Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, in provincia di Frosinone. L’aggressore, un uomo di 20 anni, è stato arrestato. L’episodio è avvenuto in un momento di forte pressione per il reparto, impegnato nella gestione di più emergenze contemporaneamente.

Secondo una prima ricostruzione, il ventenne, in evidente stato di agitazione, ha prima inveito contro il personale sanitario, poi ha colpito l’infermiera. La donna ha riportato ferite non gravi ma è stata sottoposta a controlli medici. Sul posto è intervenuta una pattuglia del radiomobile che ha proceduto all’arresto con le accuse di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. È stato disposto il rito direttissimo.

Sulla vicenda è intervenuto il segretario generale della Cisl Funzione Pubblica, Antonio Cuozzo, esprimendo “profonda preoccupazione per il ripetersi di episodi di violenza ai danni del personale sanitario” e sollecitando “un intervento immediato e concreto da parte delle istituzioni”.