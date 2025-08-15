In un video pubblicato su X dal ministero degli Esteri russo si vede l’arrivo del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, ad Alaska in vista dell’incontro tra Putin e Trump, indossando una maglia con la scritta Cccp, l’acronimo in cirillico dell’Unione Sovietica. In questo video il ministro risponde anche alle domande dei giornalisti riguardo le aspettative della Russia sull’esito dell’incontro e a tal proposito dichiara: “Non cerchiamo mai di anticipare l’esito dei negoziati. Ciò che sappiamo, tuttavia, è che abbiamo argomenti con cui contribuire alla discussione e che la nostra posizione è chiara. La presenteremo”. Fonte: profilo X MFA Russia