In un video pubblicato su X dal ministero degli Esteri russo si vede l’arrivo del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, ad Alaska in vista dell’incontro tra Putin e Trump, indossando una maglia con la scritta Cccp, l’acronimo in cirillico dell’Unione Sovietica. In questo video il ministro risponde anche alle domande dei giornalisti riguardo le aspettative della Russia sull’esito dell’incontro e a tal proposito dichiara: “Non cerchiamo mai di anticipare l’esito dei negoziati. Ciò che sappiamo, tuttavia, è che abbiamo argomenti con cui contribuire alla discussione e che la nostra posizione è chiara. La presenteremo”. Fonte: profilo X MFA Russia
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione