I giovani sopravvissuti sono stati estratti dall'auto dai vigili del fuoco: due sono stati trasportati al pronto soccorso di Matera mentre il terzo ha rifiutato il trasporto

Incidente a causa del maltempo nel Materano. A Ferrandina una quercia si è abbattuta su un’auto con a bordo quattro ragazzi. Purtroppo, per uno di loro non c’è stato niente da fare. Feriti gli altri tre: recuperati dai vigili del fuoco, i giovani sono stati estratti dall’auto. A differenza di come ricostruito in un primo momento, i tre non sono in pericolo di vita.

La vittima è un giovane di 29 anni del posto, Nicola Pipio. L’incidente, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto in un’area picnic nel bosco di Fonnoni: il grosso albero sarebbe stato colpito da un fulmine che ne avrebbe causato la caduta. I quattro ragazzi erano fuori per la gita di Ferragosto e avevano cercato rifugio in auto, una Fiad Panda, durante un violento temporale.

Due dei tre feriti sono stati trasportati dal 118 Basilicata soccorso all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, mentre il terzo avrebbe rifiutato il trasferimento nel nosocomio della città dei Sassi. La situazione più difficile riguarda una ragazza di 19 anni, ricoverata all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Meno preoccupanti, invece, le condizioni degli altri due ragazzi, di 23 e 21 anni.

Al Madonna delle Grazie si è recato anche il sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, il quale ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del giovane, mentre sono stati annullati i festeggiamenti previsti per domani, 16 agosto, in onore di San Rocco.

Intanto la procura della città dei Sassi ha aperto un’indagine coordinata dai carabinieri del comando provinciale di Matera.

La vittima lavorava in un’azienda della Valbasento, in provincia di Matera, ed era un dirigente della squadra di calcio a 5 della sua città, la Ferrandina Sport Academy.

“I Vigili del fuoco giunti sul posto – è scritto in un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Matera – hanno trovato il veicolo schiacciato dal tronco dell’albero. I primi a prestare soccorso sono stati alcuni presenti che sono riusciti a estrarre una persona dall’abitacolo. La squadra dei Vigili del fuoco di Ferrandina ha poi lavorato per liberare gli altri due occupanti rimasti incastrati, consegnandoli alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto”.