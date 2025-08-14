Il calciatore francese ha fallito il quarto tiro dal dischetto nella lotteria dopo il 2-2 nei 90': errore che è poi stato decisivo per la vittoria dei francesi

Sembrava una serata perfetta per il Tottenham: 0-2 fino al minuto 85′, vittoria in Supercoppa Europea che sembrava vicinissima. Poi la rimonta tra l’85’ e il 94′ del PSG: prima Lee, poi Gonçalo Ramos a ristabilire la parità. 2-2 e rigori. Qui cominciano male i francesi: errore di Vitinha e Spurs subito in vantaggio. L’errore di van de Ven prima e quello decisivo di Tel però hanno regalato la vittoria a Dembélé e compagni, reduci da ultimi giorni molto movimentati per il caso Donnarumma.

Un errore pesante quello di Mathys Tel, giovane 20enne del Tottenham, sportivamente parlando. Ma come spesso accade in questi casi, sfociato nel razzismo dei leoni da tastiera. Sono stati infatti tantissimi i commenti arrivati da “tifosi” del Tottenham sotto i post Instagram del club e del calciatore. Tutti a sfondo razzista: insulti per il colore della pelle, per le origini dell’attaccante francese. “Scimmia”, è uno dei tanti che si legge. Commenti che il Tottenham ha rimosso, ma che ha condannato fermamente sul sito ufficiale e su tutti i canali social con una durissima nota.

“Siamo disgustati dagli insulti razzisti che Mathys Tel ha ricevuto sui social media dopo la sconfitta di ieri sera in Supercoppa UEFA. Mathys ha dimostrato coraggio e valore facendosi avanti e battendo un rigore, ma coloro che insultano lui non sono altro che codardi: si nascondono dietro nomi utente e profili anonimi per esprimere le loro opinioni abominevoli. Collaboreremo con le autorità e le piattaforme dei social media per adottare le misure più severe possibili nei confronti di qualsiasi individuo che riusciremo a identificare. Siamo con te, Mathys”.

La rimonta del PSG: da 0-2 a 2-2 in 9′, poi il trionfo ai rigori

Una partita che in campo ha comunque regalato diverse emozioni. Perché anche se il divario tecnico tra le due squadre sulla carta è ampio, in campo si è visto tutt’altro: merito dell’atteggiamento aggressivo del Tottenham per 80′, di un’ottima organizzazione tattica della squadra di Thomas Frank, ma anche di una migliore condizione fisica, se consideriamo che il Tottenham si allena da oltre un mese, mentre il PSG ha lavorato pochissimo dopo il Mondiale per Club.

Nel primo tempo la rete di van de Ven a sbloccare il match, poi a inizio della seconda frazione di gioco il 2-0 di Romero, su errore di Chevalier, portiere arrivato pochi giorni fa al posto di Donnarumma e schierato subito titolare. Luis Enrique rimescola le carte, inserisce prima Lee Kang-In, poi Gonçalo Ramos e cambia la partita. Il coreano dà imprevedibilità alla squadra e all’85’ ridà speranze ai suoi. Il portoghese trova il colpo di testa vincente che porta la sfida ai rigori. 2-2.

Nella lotteria dal dischetto Chevalier si riscatta dopo l’errore in partita e para il rigore a van de Ven, diventando l’eroe in casa PSG all’esordio. Il pensiero dei compagni però è per Donnarumma anche nel post gara, come testimoniato da Marquinhos, che ha dichiarato: “Gigio ti vogliamo bene, amico mio, un bacio!”.