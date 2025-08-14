Ponte Morandi, Egle Possetti al settimo anniversario: “Ciò che per noi è chiaro diventi anche verità processuale”

“Lo spirito è sempre un po’ lo stesso, è una giornata difficile però dobbiamo esserci e fare in modo che ci siano sempre tante persone a ricordare quello che è avvenuto”. Così Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi, durante la settima commemorazione della tragedia che il 14 agosto 2018 causò 43 vittime.

“L’avvicinarsi della chiusura del primo grado di giudizio è importantissima per noi perché è un passaggio anche emotivo che deve essere fatto e quindi lo aspettiamo con trepidazione. Poi abbiamo ancora due gradi di giudizio, la strada è ancora lunga e tortuosa però auspichiamo veramente che ci sia chiarezza su quello che è avvenuto e la chiarezza che è nel nostro cuore diventi anche chiarezza e verità processuale”, ha concluso.