Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:48

Ponte Morandi, Egle Possetti al settimo anniversario: “Ciò che per noi è chiaro diventi anche verità processuale”

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
"La strada è ancora lunga e tortuosa però auspichiamo veramente che ci sia chiarezza"
Icona dei commenti Commenti

“Lo spirito è sempre un po’ lo stesso, è una giornata difficile però dobbiamo esserci e fare in modo che ci siano sempre tante persone a ricordare quello che è avvenuto”. Così Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi, durante la settima commemorazione della tragedia che il 14 agosto 2018 causò 43 vittime.

“L’avvicinarsi della chiusura del primo grado di giudizio è importantissima per noi perché è un passaggio anche emotivo che deve essere fatto e quindi lo aspettiamo con trepidazione. Poi abbiamo ancora due gradi di giudizio, la strada è ancora lunga e tortuosa però auspichiamo veramente che ci sia chiarezza su quello che è avvenuto e la chiarezza che è nel nostro cuore diventi anche chiarezza e verità processuale”, ha concluso.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione