Ultimo aggiornamento: 20:55

Naufragio a Lampedusa, la guardia costiera diffonde le drammatiche immagini dei soccorsi

Nel frattempo sono riprese le ricerche dei dispersi
La guardia costiera ha diffuso le terribili immagini delle operazioni di soccorso svolte nella giornata di mercoledì a sud di Lampedusa. Nel frattempo sono riprese le ricerche dei dispersi dopo il naufragio dei due barconi avvenuto mercoledì a sud di Lampedusa e in cui sono morti 27 migranti, fra cui una neonata. L’area di perlustrazione è stata allargata. E continuano anche le audizioni dei gruppi di egiziani e sudanesi per capire la dinamica della tragedia, ma soprattutto cercare di ricostruire il numero esatto di persone a bordo dei due natanti affondati.

