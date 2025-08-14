La guardia costiera ha diffuso le terribili immagini delle operazioni di soccorso svolte nella giornata di mercoledì a sud di Lampedusa. Nel frattempo sono riprese le ricerche dei dispersi dopo il naufragio dei due barconi avvenuto mercoledì a sud di Lampedusa e in cui sono morti 27 migranti, fra cui una neonata. L’area di perlustrazione è stata allargata. E continuano anche le audizioni dei gruppi di egiziani e sudanesi per capire la dinamica della tragedia, ma soprattutto cercare di ricostruire il numero esatto di persone a bordo dei due natanti affondati.