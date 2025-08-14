“Noi andremo avanti in questa indagine, comunque. Non perché siamo ossessionati da una sorta di furore nei confronti del fenomeno urbanistico, ma perché la legge ce lo impone“. Così la procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano al termine dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame per discutere il ricorso dell’ex manager Federico Pella, arrestato nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica.

“Noi non possiamo fare altro che andare avanti con le indagini, sono reati procedibili d’ufficio”, ha ribadito. “Il fatto che ci siano stati due annullamenti ha un significato che noi prenderemo in considerazione. Quando noi saremo in grado di leggere le motivazioni, le valuteremo”.