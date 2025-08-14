Il mondo FQ

Gaza City, la città che oggi non c’è più: ecco com’era prima della guerra la capitale dei palestinesi – Video

di F. Q.
Accanto ai feriti, alla fame, alla morte e alla catastrofe umanitaria c'è la distruzione materiale
Minareti, giardini, pescherecci, il traffico delle auto. Oggi Gaza City non esiste più. Accanto ai feriti, alla fame, alla morte e alla catastrofe umanitaria c’è la distruzione materiale. Tra gli edifici distrutti ci sono sette siti archeologici, un museo e 13 luoghi religiosi, come la Moschea di Al-Hassan, colpita mentre i civili erano in preghiera, e l’antica Moschea Omari, ex chiesa bizantina ora distrutta.

