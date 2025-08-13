Era stato travolto da un’auto mentre consegnava le pizze. Nicolò Loporcaro, 25enne di Altamura, provincia di Bari, è morto dopo quasi quattro anni di dolore e cure tra operazioni, riabilitazioni e lunghi ricoveri. Una storia iniziata nel novembre del 2021, quando il giovanissimo rider fu coinvolto in un grave incidente mentre era in scooter, impegnato nel suo lavoro come fattorino. La macchina responsabile dell’impatto, secondo le ricostruzioni, viaggiava oltre i limiti consentiti e aveva invaso la corsia, causando uno scontro violentissimo e cambiando per sempre la vita del ragazzo. L’uomo alla guida all’epoca era stato imputato per lesioni gravissime, accusa che dopo il decesso del giovane dovrà essere rivista.

Da quel giorno quattro anni di sofferenze e speranze durante i quali si è mobilitata l’intera Altamura. Raccolte fondi, iniziative di solidarietà, e la vicinanza del Team Altamura, la squadra locale tifata dal giovane, che dopo la scomparsa lo ha ricordato sui propri social: “Nicolò era prima di tutto uno di noi. Amava questi colori e li portava nel cuore. La sua passione, il suo sorriso e la sua presenza sugli spalti resteranno per sempre nella memoria della nostra comunità. Ciao Nicolò, sarai sempre con noi”. Messaggi d’omaggio per il giovane sono comparsi anche allo stadio sullo striscione esposto dagli ultrà della squadra pugliese: “Nel nostro cuore il tuo volto riflesso, il tuo ricordo per sempre impresso”.