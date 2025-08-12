Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:32

In tre anni aveva sottratto 100mila euro a 40 pazienti: ai domiciliari un’infermiera di Pesaro

di F. Q.
I soldi venivano inviati tramite ricariche o bonifici. Tutto era tracciato, ma non andavano a beneficio dei pazienti
In tre anni aveva sottratto 100mila euro a 40 pazienti: ai domiciliari un’infermiera di Pesaro
Icona dei commenti Commenti

Diceva di aver bisogno di soldi per spese sanitarie e quotidiane dei pazienti, invece li incassava utilizzandoli per sé. Per questa ragione è finita agli arresti domiciliari un’infermiera in servizio in strutture sanitarie e residenze protette dell’entroterra pesarese. Secondo le indagini, svolte dalla Guardia di Finanza di Urbino, la donna sarebbe riuscita ad appropriatasi indebitamente di quasi 100mila euro in tre anni, truffando circa quaranta pazienti e relative famiglie.

La scoperta grazie all’analisi dei flussi finanziari e dei dispositivi informatici della donna, acquisiti dai finanzieri durante una perquisizione. I soldi venivano sottratti a parenti, amministratori di sostegno e tutori dei pazienti, dicendo che fossero necessari per vestiti, prodotti per l’igiene, trasporti sanitari e altre spese non ricomprese nelle rette mensili di ricovero, approfittando del suo ruolo di responsabile e delle condizioni di disagio e fragilità di pazienti e famiglie. I soldi venivano trasferiti sulle carte e sul conto corrente postale della stessa infermiera tramite ricariche e bonifici, tutto era tracciato e quindi più credibile. Ma quei soldi non erano diretti a beneficio dei pazienti e finivano invece a coprire spese personali della donna. In un caso l’infermiera era riuscita ad ottenere il bancomat e il pin di un paziente, spendendo circa 30mila euro tra prelievi e pagamenti senza che l’anziano se ne potesse rendere conto.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione