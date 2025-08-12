I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio boschivo divampato durante la notte a Tres Cantos, un ricco sobborgo spagnolo a nord di Madrid. Una persona è morta e 180 sono state evacuate. L’incendio, alimentato dai forti venti e da un’ondata di calore torrida che ha colpito il paese per 10 giorni, ha riversato fumo in tutta la capitale spagnola. I soccorritori sono impegnati a fronteggiare gli incendi boschivi in tutto il paese, principalmente nel nord-ovest e nel sud.
