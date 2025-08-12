L'episodio risale allo scorso 31 gennaio: il crollo aveva ferito un bambino di otto anni. Il reato ipotizzato dalla procura è di crollo colposo

La procura di Vicenza ha iscritto nel registro degli indagati il nome del sindaco di Bassano del Grappa, Luigi Finco. L’inchiesta riguarda il distacco di una parte dell’intonaco della scuola primaria “Pascoli”. L’episodio risale allo scorso 31 gennaio e aveva provocato il ferimento di un alunno di otto anni e la chiusura della scuola, tutt’ora inagibile. Dopo il fatto era stata aperta un’indagine per crollo colposo, e adesso è arrivato l’avviso di garanzia per il primo cittadino, esponente della Lega.

“Affronterò questa vicenda con la massima serenità e piena fiducia nell’operato della magistratura. Fin dal primo giorno del mio insediamento ho sempre agito nell’esclusivo interesse della comunità, ponendo particolare attenzione alla sicurezza degli edifici scolastici. Sarà mia cura fornire agli inquirenti ogni informazione utile a chiarire in modo oggettivo i fatti. Offrirò la massima collaborazione in ogni fase del procedimento, con l’auspicio di giungere a un accertamento completo e trasparente della realtà”, ha commentato il sindaco, che ha dato notizia dell’indagine nei suoi confronti, durante una conferenza stampa.