“Lo dice il pesce spada, lo dice il capodoglio: il Ponte sullo Stretto non lo voglio”. Questo lo slogan che ha accompagnato la protesta delle Feluche contro l’infrastruttura voluta da Salvini. Si tratta delle tipiche imbarcazioni della pesca del pesce spada nello Stretto di Messina (un vero e proprio patrimonio culturale per una pesca monotematica e sostenibile: è autorizzata solo da maggio a settembre). Una di queste feluche mercoledì 6 agosto era agghindata con le bandiere della Lega a largo del Grecale, il locale sul mare dove Salvini ha deciso di festeggiare il sì del Cipess. Un’immagine che ha scatenato indignazione tra i contrari al ponte, tanto che qualcuno aveva deciso di boicottare il pesce spada della feluca “leghista”. A schierarsi contro anche il presidio slow food di Messina: “Immagini che hanno ferito l’intera Comunità dei pescatori dello Stretto di Messina che fa parte dei produttori del Presidio. Siamo certi che l’associazione dei pescatori avrà la capacità di agire di conseguenza”, aveva detto il presidente di Slow food Messina, Nino Mostaccio. La risposta è arrivata oggi. Quattro feluche hanno fatto sventolare la bandiera No Ponte e si sono radunate nel punto di mare di fronte al quale dovrebbe essere costruito il pilone sul lato siciliano. Centinaia di persone si sono riunite via mare per unirsi alla protesta delle feluche contro il ponte sullo Stretto.