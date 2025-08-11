Prima para di tutto nel 2-2 dei tempi regolamentari, poi respinge due tiri durante i rigori contro il Liverpool, infine si ferma in un bar e paga da bere a tutti i tifosi. L’eroe del Crystal Palace dopo il Community Shield è senza dubbio Dean Henderson, portiere delle Eagles che è stato tra i protagonisti del secondo trofeo vinto dalla squadra in pochi mesi. Protagonista in campo, ma anche fuori: Henderson infatti – come testimoniato da un utente su X – dopo aver alzato il trofeo si è fermato in un pub fuori da Wembley – dove si è svolta la finale – e ha pagato da bere ai tifosi che stavano festeggiando la vittoria. Secondo quanto riportato dal tifoso su X, il portiere del Crystal Palace “ha lasciato 1.000 sterline sul bancone per offrire da bere a tutti”. Il tifoso ha anche condiviso una foto con il nazionale inglese.

Il club britannico non aveva mai vinto un trofeo nella propria storia e da maggio ne ha vinti due: prima la finale di FA Cup contro il Manchester City, adesso il Community Shield (la “nostra” Supercoppa Italiana) contro il Liverpool. Henderson, dopo esser stato decisivo contro i Citizens, parando un rigore a Marmoush sull’1-0 (che è stato poi il risultato finale) e respingendo le conclusioni di Haaland e compagni nel secondo tempo, lo è stato anche in finale di Community Shield. Il portiere inglese ha infatti prima parato di tutto nei 90′, poi ha respinto i tiri dal dischetto di Mac Allister ed Elliot nel finale ai rigori che ha assegnato il trofeo dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

Il “piccolo” Palace batte il Liverpool e conquista il Community Shield

Davide batte Golia. Quella del Crystal Palace è stata un’impresa non da poco, dati alla mano. Il Liverpool ha speso sul mercato 293,68 milioni di euro, con un disavanzo complessivo da 97,30 e una rosa valutata 1,04 miliardi. Il Crystal Palace è invece reduce da una campagna di trasferimenti da appena 2,3 milioni, con un parco giocatori stimato 455,9 milioni, meno della metà dei Reds. Zero titoli in 120 anni di storia, due in soli tre mesi: prima la FA Cup, ora il Community Shield. Ed entrambe contro avversarie di livello: prima Manchester City, poi il Liverpool.