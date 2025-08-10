“Negoziati significativi possono aver luogo solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità. Il percorso verso la pace non può essere deciso senza l’Ucraina“. Lo mettono nero su bianco il presidente francese Emmanuel Macron, la premier Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier polacco Donald Tusk, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente finlandese Alexander Stubb in una dichiarazione congiunta in vista dell’incontro tra Trump e Putin previsto per il 15 agosto in Alaska.

“Sottolineiamo il nostro incrollabile impegno a favore della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”, affermano i leader in riferimento alla richiesta di una cessione di territori avanzata da Mosca. “Continueremo a collaborare strettamente con il presidente Trump e con gli Stati Uniti, con il presidente Zelensky e con il popolo ucraino, per una pace in Ucraina che protegga i nostri vitali interessi di sicurezza”, aggiungono i leader europei, dicendosi “convinti che solo un approccio che combini diplomazia attiva, sostegno a Kiev e pressione su Mosca possa avere successo. Siamo pronti a sostenere questo lavoro diplomaticamente”, a livello “militare e finanziario” e “anche attraverso il lavoro della coalizione dei Volenterosi”. I leader si dicono pronti anche “a sostenere e imporre misure restrittive” nei confronti di Mosca.

Intanto il lavoro diplomatico svolto ieri sembra stia portando frutti. Gli incontri nel Regno Unito di ieri pomeriggio hanno prodotto “progressi significativi” verso l’obiettivo di mettere fine alla guerra, ha detto un funzionario americano a Cnn e Axios. Secondo un funzionario ucraino, Kiev e gli europei hanno detto al vicepresidente Usa JD Vance, che ha presieduto il vertice nel Kent insieme al ministro destro Esteri britannico David Lammy, che un cessate il fuoco immediato dovrebbe essere il primo passo e che l’Ucraina non dovrebbe cedere alcun territorio in cambio di una tregua. Nel corso dell’incontro nel Regno Unito, gli europei hanno sottolineato che i giorni di Yalta, quando i leader americani e russi si divisero l’Europa, sono finiti da tempo.

Al momento la partecipazione di Volodymyr Zelensky al vertice di Ferragosto non è prevista, ma la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di invitarlo. Lo hanno detto all’emittente Nbc un funzionario dell’amministrazione e tre persone al corrente delle discussioni, precisando che non c’è ancora alcuna decisione e che non è chiaro se il presidente ucraino deciderà alla fine di andare. “Tutti sperano che possa succedere”, ha detto il funzionario, secondo cui Trump “resta aperto a un summit trilaterale con entrambi i leader”, ma “al momento la Casa Bianca è concentrata sulla preparazione del vertice bilaterale chiesto da Putin”.