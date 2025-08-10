Il mondo FQ

L’auto sbanda e finisce nel fiume: il bambino resta intrappolato. Salvato dai vigili del fuoco, è in gravi condizioni

Per soccorrere il piccolo si sono buttati nel fiume anche due passanti: estratto dopo aver tagliato la cintura. Indagini sulla dinamica
Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto intrappolato nell’auto di famiglia precipitata in un fiume a Jesolo, in provincia di Venezia. Sul veicolo il piccolo viaggiava con la madre e la sorella più grande. Secondo una prima ricostruzione l’auto è finita nel Sile per la perdita del controllo del conducente. Madre e figlia più grande sono riuscite a uscire dall’abitacolo, mentre il più piccolo è rimasto intrappolato nel seggiolino, agganciato alle cinture di sicurezza. Il bambino è rimasto a lungo sott’acqua (l’auto è finita a 7 metri di profondità) prima che arrivassero i sommozzatori dei vigili del fuoco che – appena giunti sul posto a tutta velocità a bordo dell’elicottero del corpo Drago – sono riusciti a liberarlo tagliando le cinture. Una volta portato a riva il ragazzino è stato rianimato dal personale del 118 e poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova.

La Nuova Venezia racconta anche dell’intervento di salvataggio di un cuoco di origini tunisine, Lotfi Kachroud, che lavora in un ristorante a Mestre, primo a tuffarsi nel fiume per cercare di trovare il piccolo assieme a un turista tedesco.

