“L’erba bagnata, le urla della tribuna, il suono della palla quando colpisce la scarpa, il nervosismo prima del fischio d’inizio… Momenti che, ora, sento nel profondo perché so che non torneranno”. Joan Gonzalez lascia il calcio giocato a soli 23 anni. Il centrocampista del Lecce ha annunciato il ritiro a causa di una patologia cardiaca.

Gonzalez aveva scoperto un problema al cuore già nel 2024 durante le classiche visite mediche: patologia che lo aveva costretto a lasciare il raduno e sottoporsi a ulteriori accertamenti. Motivo per cui è rimasto ai box per tutto il corso della passata stagione, ma rimanendo comunque sotto contratto con il Lecce.

“Oggi è uno dei giorni più significativi della mia vita”: la lettera di Joan Gonzalez

Problema che il calciatore spagnolo non è riuscito a risolvere. Motivo per cui con un video su Instagram mentre legge una lettera ha detto addio al calcio. “Oggi è uno dei giorni più difficili, ma anche uno dei più significativi della mia vita, sia a livello personale che professionale”, esordisce così Gonzalez. “Dopo mesi di riflessioni e momenti di incertezza, è arrivato il momento di comunicare che metto fine alla mia carriera di calciatore”.

Poi per Joan Gonzalez arriva il “momento nostalgia”: “Ci sono stati giorni di stanchezza, di errori, di arrabbiature con me stesso. Ma ci sono state anche risate, gol, abbracci, sguardi complici con i compagni dopo una buona partita. Ricordo gli spogliatoi, i consigli dei veterani, le battute, le conversazioni che accadono solo all’interno di una squadra – ha proseguito l’ormai ex centrocampista del Lecce -. E ricordo soprattutto gli occhi della mia famiglia sugli spalti. E quel gesto indimenticabile di salutarli dopo la partita. Tutto quello che vedevo come un’abitudine, oggi so che era speciale. E per questo voglio ringraziare”.

Dopo una serie di lunghi ringraziamenti ai compagni, agli allenatori, alle squadre in cui ha giocato e a tutte le persone che ruotano all’interno di una società calcistica, Gonzalez ha chiuso il video con un messaggio alla città di Lecce, dove ha vissuto gli ultimi quattro anni della sua carriera: “Mi sono sentito molto felice di vivere in questa città, che mi ha affascinato fin dal primo giorno. Le sue strade piene di storia, la sua luce, la sua gente così vicina e accogliente. Tutto mi ha fatto sentire a casa. Grazie Lecce per ogni passeggiata tranquilla in centro, per ogni saluto per la strada, per ogni angolo che già fa parte di me. È stato un privilegio vivere qui. Lecce avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.

Il saluto del Lecce

Dopo il messaggio d’addio, anche il Lecce – suo ultimo club – ha voluto salutarlo con un post: “Grazie Joan. Grazie per aver sempre onorato la nostra maglia, grazie per il tuo straordinario percorso con Primavera e Prima Squadra. Abbiamo vinto tanto insieme, ci siamo divertiti, abbiamo condiviso tutto, anche quest’ultimo periodo difficile – si legge nel post del club salentino -. Sei stato capace di trasformare un sogno infranto in una nuova opportunità di crescita, impegnandoti brillantemente nei tuoi studi, grazie alla tua intelligenza, sensibilità e cultura. Perdiamo un grande calciatore, ma continueremo a voler bene ad un uomo vero che ama il Lecce ed il Salento. Buona vita Joan”.

La carriera di Gonzalez

Cresciuto nella Masia del Barcellona, Joan Gonzalez si è trasferito a Lecce nel 2021. Dopo una buona stagione con la Primavera, la stagione successiva ha esordito (giocando poi in pianta stabile) con la prima squadra in Serie A, collezionando 64 presenze, 2 gol e 4 assist tra il 2022 e il 2024. Poi a luglio la notizia della patologia cardiaca che lo ha escluso definitivamente dall’attività agonistica: a distanza di un anno è arrivato il ritiro annunciato tramite social.