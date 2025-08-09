Il mondo FQ

Incendio a Porto Ercole, fiamme vicino all’abitato. In azione anche un elicottero

Il fuoco è divampato a bordo della strada panoramica della località dell'Argentario. Al lavoro volontari e vigili del fuoco: "C'è vento, ma la situazione sta migliorando"
Un incendio si è sviluppato attorno alle 13.30 all’Argentario in prossimità dell’abitato di Porto Ercole, in provincia di Grosseto. Le fiamme, iniziate al bordo della strada panoramica, si sono rapidamente propagate verso Forte Filippo. La sala operativa provinciale della Regione Toscana, si spiega, ha prontamente attivato numerose squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione comuni colline metallifere. Sono presenti anche i vigili del fuoco per il presidio delle abitazioni e il rifornimento dei mezzi.

“Un direttore operazioni dell’organizzazione regionale Aib – si spiega dalla Regione – sta coordinando le attività di spegnimento indirizzando il lavoro a terra e gli sganci di un elicottero antincendi boschivi sulle parti del fronte ritenute più pericolose. Nonostante il vento in zona e il timore per il coinvolgimento di alcune abitazioni, la situazione è in miglioramento grazie all’ottimo lavoro svolto”.

