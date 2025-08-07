Suleiman Obeid, uno dei giocatori di maggior talento nei primi anni 2000 della Palestina, è stato ucciso mercoledì da colpi d’arma da fuoco israeliani mentre sperava di ricevere del cibo nel caos della consegna degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Obeid cercava di sfamare la sua famiglia, come gran parte della popolazione della Striscia, dove ormai le carenze di alimenti e acque uccidono tanto quanto la guerra. In più, quasi ogni giorno l’esercito israeliano spara sulla folla in attesa degli aiuti: quello di Obeid è l’ennesimo caso. Il numero di feriti fra coloro che cercano aiuti e cibo è salito a 11.800, secondo le autorità palestinesi, mentre i morti “per fame” sono stati 193, compresi 96 bambini

Gli aiuti umanitari che, giusto ricordarlo, riescono ad arrivare col contagocce: secondo i dati pubblici dell’Onu e al suo sistema che tiene traccia di ogni camion di aiuti che entra a Gaza utilizzando codici Qr, tra il 19 maggio e i primi di agosto solo circa il 10% sono arrivati a destinazione. Il resto viene dirottato lungo il tragitto dentro Gaza. Tornando al contesto sportivo, con la morte di Obeid il numero dei decessi di persone appartenente al mondo dello sport è salito a 662 dall’inizio della guerra. Sono invece 321 i morti tra calciatori, allenatori, dirigenti, arbitri e membri del consiglio direttivo dei club. Un dramma nel dramma.

Chi era Suleiman Obeid, il “Pelè palestinese”

Obeid, morto a 41 anni, si è ritirato a fine 2023 e ha collezionato 21 presenze ufficiali in nazionale, condite da due gol tra il 2007 e il 2013. Il suo periodo migliore da calciatore ha coinciso con un periodo molto complicato per il paese e per la storia della nazionale, ma Obeid ha provato da solo a trascinare il movimento verso risultati migliori. Era soprannominato il “Pelè palestinese” ed era noto soprattutto per la sua velocità sul lungo e la freddezza in zona gol. Vinse infatti la Scarpa d’Oro del campionato palestinese per tre stagioni consecutive: nel 2015/16 (17 gol), 2016/17 (15 gol) e 2017/18 (12 gol) con il Gaza Al-Riyadi e poi con il Khadamat Al-Shate’, la squadra della città dove è nato. Nonostante la retrocessione nel 2021/22, Obeid non abbandonò il club, chiudendo la carriera lì a fine 2023.

Nel corso della sua carriera il calciatore ha segnato oltre 100 gol, “diventando una delle stelle più brillanti del calcio palestinese”, come si legge sul sito della Federcalcio palestinese. Obaid segnò il suo primo gol internazionale per la Palestina contro lo Yemen durante il campionato della Federazione calcistica dell’Asia occidentale del 2010. In seguito il calciatore rappresentò la nazionale nelle qualificazioni alla Afc Challenge Cup del 2012 e poi nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo Fifa del 2014, ma senza riuscire a ottenere la qualificazione. Una morte che per tanti palestinesi non riguarda soltanto l’aspetto sportivo, ma che assume un valore simbolico: in un contesto di guerra, fame e sofferenza, Obeid ha rappresentato una speranza attraverso lo sport. Stella del calcio palestinese, lascia una moglie e cinque figli (tre ragazzi e due ragazze).