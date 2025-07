Emergency: “A Gaza bambini uccisi mentre aspettavano il cibo, è un orrore” – Video

“Bambini colpiti mentre aspettavano di ricevere cibo terapeutico. È un orrore nell’orrore.” Alessandro Migliorati, capo progetto di Emergency a Gaza, commenta l’attacco che ieri ha coinvolto in maggioranza bambini, in fila con le loro madri davanti a un centro di distribuzione di trattamenti per malnutriti a Deir al-Balah. “Negli ultimi giorni nella Striscia i bombardamenti si sono intensificati, e così le vittime civili. Chiediamo con forza un cessate il fuoco permanente e l’ingresso degli aiuti umanitari.”