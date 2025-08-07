Il mondo FQ

Pugni in faccia, caos in campo e due espulsi: il video della rissa senza senso tra Como e Betis Siviglia

Doveva essere una tranquilla amichevole a Cadice, è finita con i cartellini rossi per Fornals e Perrone
Rissa senza senso durante l’amichevole tra Betis Siviglia e Como: una scazzottata in campo ha portato all’espulsione di Fornals e Perrone. La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione sfociati in uno scontro fisico tra i due giocatori. Quella che doveva essere una tranquilla amichevole a Cadice è finita così con una rissa: sono volate parole anche tra i tecnici Pellegrini e Cesc Fabregas. Per la cronaca, il Como ha vinto il match per 3 a 2.

