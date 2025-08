Ha scavalcato le catene, si è chinato sulla fiamma eterna della tomba del Milite Ignoto sotto all’Arco di Trionfo, a Parigi, e si è acceso una sigaretta. Per questo un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver violato e profanato la tomba. Il gesto è stato compiuto davanti a una dozzina di persone, probabilmente turisti e, come prevedibile, è stato filmato e condiviso sui social diventando in poco tempo virale.

Il video ha sollevato un’ondata di indignazione social e la ministra con delega alla Memoria e ai veterani, Patricia Mirallès aveva promesso un’azione legale nei confronti del responsabile. L’uomo è stato quindi identificato e arrestato: in Francia la violazione o la profanazione dei monumenti ai caduti è punita dall’articolo 225-17 del codice penale, così come la profanazione di tombe, sepolture o urne funerarie. L’uomo rischia fino a un anno di carcere e 15.000 euro di multa.

La donna che ha filmato la scena, sentita da Le Figaro, ha dichiarato che l’uomo non sembrava é ubriaco né sotto l’effetto di stupefacenti. “Al contrario, pareva perfettamente consapevole di quello che stava facendo, fiero di averlo fatto”, assicura la turista lettone in vacanza lungo le rive della Senna.

“Non è una semplice bravata: è una profanazione”, ha scritto su X la ministra, mentre il collega responsabile dell’Interno, Bruno Retailleau, denuncia sulla rete un “atto indegno e miserabile, un oltraggio a chi è morto per la Francia”. “Un gesto inammissibile”, rincara il prefetto di Parigi, Laurent Nunez, ringraziando tutti coloro che si sono mobilitati per identificare ed arrestare l’autore.