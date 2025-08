Definirlo un problema sarebbe ingeneroso, come è falso dire che ci sia una rottura tra le parti. Però il fatto è questo: Lorenzo Pellegrini e la Roma ad oggi sono meno uniti rispetto a poco tempo fa. Che poi per il classe ‘96, romano e romanista di nascita, la sua esperienza in giallorosso sia stata di alti e bassi, lo dimostrano non solo i numeri, ma anche le sensazioni: qualche fischio in passato, qualche partita più sottotono, un rendimento non sempre all’altezza delle aspettative. Ma Roma, si sa, è difficile: dà tantissimo, ma dai suoi ‘figli’ pretende tantissimo. E non è una questione di impegno, ma proprio di resa. Ecco, Pellegrini e la Roma, ora, potrebbero anche pensare di dirsi addio. Non ora, magari, ma nei prossimi mesi. Ed è già una notizia.

Segnali

Il contratto del trequartista è in scadenza nel 2026. Lo aveva prolungato l’ultima volta quattro anni fa, dopo che già da quattro stagioni era tornato a Roma. Anche se di fatto quei colori non li ha mai lasciati: prima le giovanili, poi due anni al Sassuolo, quindi il ritorno alla base nel 2017. Dove è cresciuto, ha conquistato la maglia della Nazionale e soprattutto la fascia di capitano. Ecco, da qui si può partire per notare qualche segnale di raffreddamento.

Il primo: quella fascia che Gasperini gli ha tolto senza alcuna polemica qualche giorno fa, ufficialmente. “Nelle mie squadre è sempre stato così”, ha detto: “Il capitano è quello con più presenze”. E lui, con 316 partite, è dietro a El Shaarawy (328) e Cristante (320).

Il secondo: l’infortunio al tendine che lo sta tenendo fuori gioco da quattro mesi (a marzo è stato anche operato) e che lo riporterà in campo solo dalla seconda metà di settembre. Il nuovo corso, al momento, non prevede un suo impiego continuo, anche perché il suo ruolo richiederebbe un adattamento negli schemi del nuovo allenatore.

Il terzo: il valore di mercato che sta calando sempre di più. Lo riporta Transfermartk: l’apice è stato di 45 milioni di euro, ora è sceso a circa 9. È chiaro che per acquistarlo ora, in queste settimane, ci vorrebbe qualche milione di euro in più. Ma non si parla né di cifre proibitive, né di incedibilità.

Il quarto e l’ultimo: il silenzio sul rinnovo. La Roma non si è fatta sentire e in agenda al momento non c’è nessun appuntamento all’orizzonte. Una manifestazione abbastanza chiara delle intenzioni del ds Massara, che sta pensando a come accontentare Gasperini e poi, solo in un secondo momento, a come gestire le situazioni contrattuali. Ma Pellegrini, al momento, non rappresenta una priorità. E anzi, potrebbe addirittura salutare a zero al termine della prossima stagione, soprattutto se non dovesse essere impiegato regolarmente durante il prossimo campionato. È un tema, questo, tiepido al momento. Ma solo perché davanti ci sono altre urgenze da sistemare (l’attaccante, per esempio, che Gasperini aspetta più di ogni altra cosa). La strada non sembra tracciata, ma solo imboccata. E che il percorso possa dividersi dopo tanti anni insieme non pare nemmeno un’ipotesi così remota. Non più.