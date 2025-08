Colpisce la moglie alla testa e finge una rapina in casa: arrestato un 70enne nel Napoletano

L'uomo ha confessato dopo un lungo interrogatorio ed è in carcere con l'accusa di tentato omicidio. La donna, ricoverata in ospedale, è in pericolo di vita

Ha colpito la moglie alla testa con una mazzuola da carpentiere e poi ha chiamato i carabinieri fingendo che la donna fosse rimasta vittima di un tentativo di rapina in casa. È successo a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove un 70enne ha confessato dopo un lungo interrogatorio. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e la moglie, di 60 anni, è stata ricoverata in ospedale ed è ancora in pericolo di vita.

I fatti al centro della vicenda hanno avuto luogo nel pomeriggio di domenica 3 agosto. I carabinieri, però, sin dall’inizio non hanno creduto alla versione del 70enne. Gli investigatori hanno raccolto elementi nei suoi confronti: poi l’uomo ha confessato durante l’interrogatorio. I carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno poi eseguito proprio oggi, mercoledì 6 agosto, un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della procura. Le indagini hanno permesso anche di recuperare l’arma del delitto, nascosta in un deposito degli attrezzi. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe avvenuta al termine di una lite per futili motivi.